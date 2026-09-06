Indapur Politics : इंदापुरात पुन्हा पाटील-गारटकर जवळ; नव्या राजकीय समीकरणांची चर्चा, हर्षवर्धन पाटील भाकरी फिरवणार?

Indapur Political News : पुणे जिल्ह्यातील इंदापूरच्या राजकारणात नव्या राजकीय समीकरणांची चर्चा सुरू झाली आहे. एकेकाळचे कट्टर राजकीय विरोधक माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील आणि भाजप नेते प्रदीप गारटकर पुन्हा जवळ येताना दिसत आहेत. गारटकरांच्या नव्या वाहनाच्या पूजेनिमित्त दोन्ही नेत्यांची झालेली भेट सध्या चर्चेचा विषय ठरली आहे..गारटकर नवीन वाहनाच्या पूजेसाठी हर्षवर्धन पाटील यांच्या निवासस्थानी पोहोचले. यावेळी पाटील यांनी त्यांना पेढा भरवत शुभेच्छा दिल्या. त्यानंतर वाहनपूजा करण्यात आली. विशेष म्हणजे, पाटील यांनी स्वतः गाडी चालवत गारटकरांसोबत इंदापूर शहरातून फेरफटका मारला. या भेटीचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत..एकेकाळी होते कट्टर विरोधकहर्षवर्धन पाटील आणि प्रदीप गारटकर यांच्यात पूर्वी तीव्र राजकीय संघर्ष होता. गारटकर यांनी हर्षवर्धन पाटील यांच्या विरोधात विधानसभा निवडणूकही लढवली होती. मात्र, त्यानंतरच्या काळात दोन्ही नेत्यांच्या राजकीय भूमिकांमध्ये बदल झाला.मागील नगरपालिका निवडणुकीत पाटील आणि गारटकर यांनी जुने मतभेद बाजूला ठेवत आघाडी केली होती. दत्तात्रय भरणे यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विरोधात त्यांनी एकत्रित पॅनल उभे केले होते. या निवडणुकीत आघाडीचा पराभव झाला असला तरी दोन्ही नेत्यांच्या एकत्र येण्याने इंदापूरच्या राजकारणात चर्चेला सुरुवात झाली होती..Pune Civic Politics: बालवडकरांनंतर टिंगरेंवरही भाजपचा रोष; पत्रप्रकरणातून राष्ट्रवादी-भाजप संघर्षाला पुण्यात नवे चिघळले रूप.गारटकर भाजपमध्येनगरपालिका निवडणुकीनंतर प्रदीप गारटकर यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्यानंतर हर्षवर्धन पाटील आणि गारटकर वेगवेगळ्या पक्षांत गेले. दरम्यान, पाटील आणि दत्तात्रय भरणे यांच्यातील राजकीय जवळीक वाढल्याचेही दिसून आले.विशेष म्हणजे, गारटकर हे एकेकाळी दत्तात्रय भरणे यांचे समर्थक मानले जात होते. मात्र बदललेल्या राजकीय परिस्थितीत गारटकर आणि भरणे हे आता एकमेकांचे राजकीय विरोधक आहेत..२०२९च्या पार्श्वभूमीवर चर्चेला उधाणगारटकरांच्या वाढदिवसानिमित्त पाटील यांनी दिलेल्या शुभेच्छांनंतर आता वाहनपूजेच्या निमित्ताने दोन्ही नेत्यांची झालेली जवळीक पुन्हा चर्चेत आली आहे. हर्षवर्धन पाटील, प्रदीप गारटकर आणि भाजपचे प्रवीण माने हे भविष्यात एकत्र आल्यास इंदापूरच्या राजकारणात मोठे बदल होऊ शकतात, अशी चर्चा सुरू आहे. विशेषतः २०२९च्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या संभाव्य राजकीय समीकरणांकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मात्र, सध्या या भेटीमागे नेमका राजकीय हेतू आहे का, याबाबत कोणतीही अधिकृत भूमिका समोर आलेली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.