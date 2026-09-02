Pune Crime : पुण्यात संतापजनक घटना ! पोटच्या मुलांनीच वृद्ध आई-वडिलांना जमिनीसाठी भररस्त्यात दांडक्याने केली मारहाण, घटनेचा व्हिडिओ समोर

पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. जमिनीच्या वादातून पोटच्या दोन मुलांनीच वृद्ध आई-वडिलांना रस्त्यात अडवून मारहाण केल्याचा आरोप आहे. या घटनेचा व्हिडिओही समोर आला असून, त्यामुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे. याप्रकरणी दोन्ही मुलांविरोधात इंदापूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, तुकाराम किसन राऊत (वय ६५, रा. सरस्वतीनगर, इंदापूर) हे ३० ऑगस्ट रोजी सायंकाळी सुमारे ६ वाजण्याच्या सुमारास पत्नी अंजना यांच्यासोबत तरंगवाडी गावच्या हद्दीत सलीम लान्सजवळील डांबरी रस्त्यावर फिरत होते. त्यावेळी एक टाटा नेक्सॉन कार त्यांच्या जवळ येऊन थांबली. या कारमधून त्यांची दोन मुले खाली उतरली. .आरोपानुसार, संजय तुकाराम राऊत आणि राजेंद्र तुकाराम राऊत यांनी रस्त्यातच वृद्ध आई-वडिलांना अडवून मारहाण करण्यास सुरुवात केली. ‘आई अंजना यांच्या नावावरील जमीन का विकली?’ असा जाब विचारत दोघांनी हातातील लाकडी दांडक्याने तुकाराम राऊत आणि त्यांच्या पत्नीला मारहाण केल्याचे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे..तसेच, विकलेली जमीन पुन्हा माघारी घ्या, अन्यथा हिसका दाखवतो, अशी धमकी देत शिवीगाळ आणि दमदाटी केल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. या घटनेनंतर तुकाराम राऊत यांनी इंदापूर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. या तक्रारीवरून संजय तुकाराम राऊत आणि राजेंद्र तुकाराम राऊत (दोघे रा. माळवाडी नं. २, ता. इंदापूर) यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास इंदापूर पोलिसांकडून सुरू आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.