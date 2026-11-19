इंदापूर : इंदापूर तहसीलदारांच्या कथित अनागोंदी कारभाराच्या विरोधात भाजपच्या वतीने 25 नोव्हेंबर रोजी मोर्चा काढण्यात येणार असतानाच, आता तहसीलदारांच्या समर्थनार्थ राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही त्याच दिवशी प्रतिमोर्चा काढण्याची घोषणा केली आहे. चुकीची कामे करून घेण्यासाठी तहसीलदारांवर दबाव टाकला जात असल्याचा गंभीर आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष हनुमंत कोकाटे यांनी केला. त्यामुळे इंदापुरात तहसीलदारांच्या कामकाजावरून भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यात राजकीय संघर्षाला सुरुवात झाल्याचे चित्र आहे. .दोन दिवसांपूर्वी भाजपचे नेते प्रदीप गारटकर, प्रवीण माने यांच्यासह अन्य नेत्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन इंदापूर तहसील कार्यालयातील कथित अनागोंदी कारभार आणि तहसीलदारांच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच या कारभाराच्या निषेधार्थ 25 नोव्हेंबर रोजी इंदापूर नगरपरिषदेपासून प्रशासकीय भवनापर्यंत मोर्चा काढण्याची घोषणा केली होती..या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसने तहसीलदारांच्या समर्थनार्थ भूमिका घेतली आहे. तालुकाध्यक्ष हनुमंत कोकाटे, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे राज्य प्रवक्ते ॲड. राहुल मखरे आणि महाराष्ट्र रिपब्लिकन पक्षाचे संस्थापक अध्यक्ष संजय सोनवणे यांच्यासह अन्य पदाधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषदेत 25 नोव्हेंबर रोजीच प्रतिमोर्चा काढून भाजपला प्रत्युत्तर देणार असल्याचे जाहीर केले..यावेळी बोलताना हनुमंत कोकाटे म्हणाले, तहसीलदार आणि गटविकास अधिकारी यांच्या समर्थनार्थ हा प्रतिमोर्चा काढण्यात येणार आहे. इंदापूरमधील भाजप नेत्याच्या नवीन कंपनीच्या कामकाजासाठी तहसीलदारांवर दबाव आणून त्यांच्याकडून चुकीची कामे करून घेण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोपही त्यांनी केला..तर ॲड. राहुल मखरे यांनी एसआयआरच्या (विशेष सखोल मतदार यादी पुनरावलोकन) मुद्द्यावरून भाजपवर निशाणा साधला. इंदापूर तालुक्यात भाजपला अनुकूल होईल अशा पद्धतीने मतदार यादी तयार करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला. एसआयआर प्रक्रियेत प्रशासकीय पातळीवर खोटी माहिती दिल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल होण्याची शक्यता असून, हे गुन्हे दाखल होऊ नयेत यासाठी तहसीलदारांवर दबाव आणला जात असल्याचा दावाही त्यांनी केला..तर संजय सोनवणे यांनी उजनीवरील प्रस्तावित एआय डेटा सेंटर प्रकल्पाचा मुद्दा उपस्थित केला.भाजप नेत्यांना शेतकऱ्यांची खरोखरच काळजी असती तर या प्रकल्पाला विरोध केला असता तसेच एसआयआरच्या माध्यमातून दलित आणि मुस्लिम मतदारांची नावे मतदार यादीतून कमी करण्यासाठी तहसीलदारांवर दबाव आणला जात असल्याचा संशयही त्यांनी व्यक्त केला. यावेळी पंचायत समितीचे सभापती हर्षवर्धन लोंढे, सचिन सपकाळ, अतुल झगडे, उपनगराध्यक्ष बाळासाहेब ढवळे,अनिकेत वाघ,शेखर पाटील, स्वप्निल राऊत, यांच्यासहा अन्य पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित होते. .कायदा व सुव्यस्था राखण्याचे आवाहन दरम्यान इंदापूर तहसीलदारांच्या कामकाजावरून सुरू झालेला हा वाद आता मोर्चा आणि प्रतिमोर्चापर्यंत पोहोचला आहे. प्रशासनाच्या समर्थनार्थ आणि विरोधात राजकीय पक्ष आमनेसामने येत असल्याने 25 नोव्हेंबर रोजी इंदापुरात कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने प्रशासनासमोरही आव्हान निर्माण होण्याची शक्यता आहे.याबाबत प्रशासनाकडून कशा उपाययोजना केल्या जातात हे पाहणे उत्सुकतेचे असणार आहे.– एस आय आर संदर्भात हरकती विषय आता चालू झाला आहे.मात्र इंदापूर तहसीलदार यांनी यांच्या अनियमित कामकाजाबाबत गेली चार महिने झाले तक्रार अर्ज असून तसेच याबाबतचा पाठपुरावा सुरू आहे. ए आय डेटा सेंटर बाबत सध्या प्राथमिक काम सुरू असून याबाबत वरिष्ठ नेते भूमिका जाहीर करतील. आकाश कांबळे (महामंत्री भाजपा पुणे जिल्हा).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.