पुणे

ओळी

ओळी
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अहिल्यानगर ः स्वातंत्र्यदिनाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी कार्यालयाची इमारत तिरंग्याच्या रंगांनी आकर्षक विद्युत रोषणाईने उजळून निघाली आहे. केशरी, पांढरा आणि हिरव्या रंगांच्या प्रकाशझोतात न्हाऊन निघालेली प्रशासकीय इमारत नागरिकांचे लक्ष वेधून घेत आहे. स्वातंत्र्यदिनाचा उत्साह आणि राष्ट्रभक्तीची भावना या तिरंगी रोषणाईतून अधोरेखित होत आहे.

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