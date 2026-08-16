पुणे

पवन मावळात संततधार पावसात स्वातंत्र्यदिन उत्साहात

पवन मावळात संततधार पावसात स्वातंत्र्यदिन उत्साहात
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सोमाटणे, ता. १६ : संततधार पावसात ढोल-ताशा व लेझिमच्या गजरात आणि देशभक्तिपर घोषणांच्या प्रभातफेऱ्यांनी पवन मावळ पूर्व भागात स्वातंत्र्यदिन उत्साहात व देशभक्तीपूर्ण वातावरणात साजरा करण्यात आला.
पवन मावळ पूर्व भागातील श्री तुळजा भवानी विद्यालय (सोमाटणे), ग्राम प्रबोधिनी विद्यालय (साळुंब्रे), पंचक्रोशी विद्यालय (दारुंब्रे), न्यू इंग्लिश स्कूल (चांदखेड), कर्मवीर विद्यालय (आढले खुर्द), माध्यमिक विद्यालय (आढले बुद्रुक), संत ज्ञानेश्वर विद्यालय (दिवड-राजेवाडी) आणि छत्रपती शिवाजी विद्यालय (शिवली) या माध्यमिक विद्यालयांमध्ये ध्वजवंदनाचा सोहळा पार पडला. याशिवाय परिसरातील सर्व जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, ग्रामपंचायती व तलाठी कार्यालयांमध्ये ध्वजवंदन करण्यात आले. सोमाटणे, गोडुंब्रे, दारुंब्रे, गहुंजे, सांगवडे, साळुंब्रे, चांदखेड, शिवली, येलघोल, धनगव्हान, आढले, कुसगाव, पाचाणे, पुसाणे, दिवड आणि ओवळे या सर्व गावांमधून विद्यार्थ्यांनी भर पावसात प्रभातफेऱ्या काढल्या. ढोल-ताशांचा गजर, ‘भारत माता की जय’च्या घोषणा आणि देशभक्तिपर गीतांच्या गायनाने संपूर्ण परिसर दुमदुमून गेला होता.
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