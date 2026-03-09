Pune News: यंदा उन्हाळा ‘ताप’दायक ठरणार! देशाच्या बहुतांश भागात उष्णतेच्या लाटेचा इशारा, हवामान विभागाने काय वर्तवला अंदाज..

पुणे: यंदाच्या उन्हाळी हंगामात देशातील बहुतांश भागात कमाल तापमान सरासरीपेक्षा अधिक राहण्याची शक्यता असून, उन्हाळा चांगलाच तापणार असल्याची शक्यता आहे. तसेच पूर्व आणि मध्य भारतासह देशाच्या अनेक भागांत उष्णतेच्या लाटांची तीव्रता वाढण्याची शक्यता भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे. .UPSC Success Story: वॉचमनच्या मुलाची ‘यूपीएससीत’ भरारी; आईचे किराणा दुकान अन् वडिलांचा पालिकेत पहारा, मुलाने यशाला गवसणी घालून फेडले पांग!.हवामानशास्त्र विभागाने जाहीर केलेल्या अहवालानुसार, प्रशांत आणि हिंदी महासागरातील समुद्राच्या पृष्ठभागाच्या तापमानाची स्थिती महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. सध्या विषुववृत्तीय प्रशांत महासागरात ‘ला निना’ची स्थिती कमकुवत असून, मध्य आणि पूर्व प्रशांत महासागराच्या बहुतांश भागात समुद्राच्या पृष्ठभागाचे तापमान सरासरीपेक्षा कमी आहे. तसेच जागतिक हवामान मॉडेल्स आणि ‘एमएमसीएफएस’च्या ताज्या अंदाजानुसार, आगामी उन्हाळी हंगामात ‘ला निना’ची ही स्थिती हळूहळू आणखी कमकुवत होण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे, हिंदी महासागर क्षेत्रात सध्या ‘इंडियन ओशन डायपोल’ची (आयओडी) तटस्थ स्थिती कायम आहे. आगामी हंगामातही ‘आयओडी’ची स्थिती तटस्थच राहण्याची शक्यता असून, त्यात कोणताही लक्षणीय बदल अपेक्षित नाही. या सर्व बदलांमुळे यंदाच्या उन्हाळ्यात उष्णतेचा चटका अधिक तीव्र राहण्याची शक्यता आहे..देशातील बहुतांश भागात कमाल तापमान सरासरीपेक्षा अधिक राहण्याची दाट शक्यता आहे. मात्र, वायव्य आणि मध्य भारताच्या काही भागांत कमाल तापमान सरासरी किंवा त्यापेक्षा कमी राहू शकते. पूर्व आणि पूर्व-मध्य भारताचा बहुतांश भाग, दक्षिण द्वीपकल्पाचे अनेक भाग आणि वायव्य तसेच पश्चिम-मध्य भारताच्या काही भागांत उष्णतेच्या लाटेचे दिवस सरासरीपेक्षा जास्त राहण्याची शक्यता आहे. दक्षिण द्वीपकल्पाचा काही भाग वगळता उर्वरित देशात किमान तापमानही सरासरीपेक्षा जास्त राहील, असेही राहील, असेही हवामानशास्त्र विभागाने सांगितले आहे..मार्चमधील हवामानाचा अंदाजमार्चमध्ये देशाच्या अनेक भागांत कमाल तापमान सरासरी किंवा त्याहून कमी राहण्याची शक्यता आहे. मात्र, ईशान्य भारत, पूर्व भारताचा लगतचा भाग, पश्चिम हिमालयीन क्षेत्र आणि मध्य तसेच द्वीपकल्पीय भारतात कमाल तापमान सरासरीपेक्षा अधिक राहण्याचा अंदाज आहे. गुजरात आणि आंध्र प्रदेशातील काही तुरळक भागांत उष्णतेच्या लाटेचे दिवस सरासरीपेक्षा अधिक असू शकतात. उर्वरित देशात उष्णतेच्या लाटेची स्थिती सामान्य राहील..Success Story: एसटी आगारातील वीजतंत्रीचा मुलगा बनला अधिकारी; कष्टाच्या जोरावर २२ व्या वर्षी यशाला गवसणी, स्वप्न सत्यात उतरवलं...हवामान खात्याचा सतर्कतेचा इशारामार्च ते मे या काळात वाढत्या उष्णतेमुळे सार्वजनिक आरोग्य, पाणीपुरवठा आणि वीज मागणीवर मोठा ताण येऊ शकतो. विशेषतः ज्येष्ठ, लहान मुले, उन्हात काम करणारे मजूर आणि आजारी व्यक्तींना या उष्णतेचा जास्त फटका बसू शकतो. त्यामुळे नागरिकांनी भरपूर पाणी प्यावे, कडक उन्हात जाणे टाळावे आणि योग्य ती काळजी घ्यावी, असे आवाहन हवामानशास्त्र विभागाने केले आहे. राज्य आणि जिल्हा प्रशासनानेही उष्माघात कक्ष, पिण्याचे पाणी आणि आरोग्य सुविधा सुसज्ज ठेवाव्यात, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.