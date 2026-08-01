Defence Industry Growth: देशाच्या संरक्षण उत्पादनात खासगी क्षेत्राचा २५ टक्के वाटा; स्फोटके व दारूगोळा निर्मितीसाठी १५० हून अधिक कंपन्या परवाना प्रक्रियेत

प्रज्वल रामटेकेपुणे: ‘‘देशातील संरक्षण साहित्याचे उत्पादन एक लाख ७६ हजार कोटी रुपयांवर पोहोचले असून, त्यामध्ये खासगी क्षेत्राचा वाटा सुमारे २५ टक्के इतका आहे. ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियानामुळे स्फोटके आणि दारूगोळा निर्मिती क्षेत्रात खासगी उद्योग, स्टार्टअप्स आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांचा (एमएसएमई) सहभाग वेगाने वाढत आहे. सध्या स्फोटके आणि प्रोपेलंट निर्मितीसाठी १५० हून अधिक कंपन्या परवाना प्रक्रियेत आहेत,’’ अशी माहिती संरक्षण मंत्रालयाचे सचिव (संरक्षण उत्पादन) संजीव कुमार आणि संरक्षण गुणवत्ता आश्वासन महासंचालनालयाचे (डीजीक्यूए) महासंचालक एन. मनोहरण यांनी दिली..पुण्यात ‘डीजीक्यूए’तर्फे आयोजित एका चर्चासत्रानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. नागपूर, भंडारा आणि इतर ठिकाणी घडलेल्या स्फोटक कारखान्यांतील दुर्घटनांबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर बोलताना संजीव कुमार म्हणाले, ‘‘सुरक्षेच्या बाबतीत सरकारी आणि खासगी उद्योगांसाठी वेगवेगळे नियम नाहीत. सीएफईईएस आणि पीईएसओ यांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार दोन्ही क्षेत्रांतील उद्योगांना समान सुरक्षा निकष लागू आहेत. सरकारी दारूगोळा कारखान्यांमध्ये घडलेल्या अपघातांनंतर स्वतंत्र सुरक्षा सुधारणा आराखडा राबविण्यात येत असून, संरक्षण उत्पादन विभाग त्यावर सातत्याने देखरेख ठेवत आहे. तसेच आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने अधिक सुरक्षित आणि कार्यक्षम उत्पादन व्यवस्था उभारण्यावरही भर दिला जात आहे.’’.स्फोटके आणि दारूगोळा निर्मिती क्षेत्रात येणाऱ्या नव्या उद्योगांसाठी तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देण्याचे तीन प्रमुख पर्याय असल्याचे मनोहरण यांनी सांगितले. पुण्यातील संरक्षण संशोधन व विकास संस्थेच्या (डीआरडीओ) हाय एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लॅबोरेटरी (एचईएमआरएल) कडून तांत्रिक मार्गदर्शन घेता येते. याशिवाय देशातील विद्यमान उत्पादक कंपन्यांशी तांत्रिक सहकार्य किंवा परदेशी कंपन्यांकडून तंत्रज्ञान हस्तांतरण करण्याचाही पर्याय उद्योगांसमोर उपलब्ध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..Defence Licensing: संरक्षण उद्योग परवान्याची प्रक्रिया एका महिन्यातच पूर्ण होणार.संरक्षण दलांमध्ये सराव किंवा चाचणीदरम्यान दारूगोळ्याशी संबंधित अपघात झाल्यास त्यासाठी स्वतंत्र ‘दोष तपास प्रक्रिया’ कार्यान्वित असल्याची माहिती मनोहरण यांनी दिली. संबंधित दारूगोळ्याचे अवशेष आणि त्याच उत्पादन तुकडीतील नमुन्यांची वैज्ञानिक तपासणी करून दोष स्फोटकात आहे की उत्पादन प्रक्रियेत, याचा शोध घेतला जातो. त्यानंतर उत्पादकांना आवश्यक सुधारणा करण्याच्या शिफारशी केल्या जातात..Koyna Dam Water Release : कोयना धरणाचे सहा दरवाजे ६ फूटांनी उचलले, नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा; ३३ हजार क्युसेक्स पाण्याचा विसर्ग.संरक्षण उत्पादन क्षेत्रासाठी पुणे महत्त्वाचे केंद्र...राष्ट्रीय स्तरावरील हे चर्चासत्र पुण्यात आयोजित करण्यामागेही विशेष कारण असल्याचे संजीव कुमार यांनी सांगितले. पुणे आणि महाराष्ट्रात संरक्षण व स्फोटक उद्योगांची मोठी संख्या असून, डीआरडीओची एचईएमआरएल प्रयोगशाळा तसेच डीजीक्यूएचे ‘कंट्रोलर ऑफ मिलिटरी एक्स्प्लोझिव्ह्ज’ कार्यालयही येथे कार्यरत आहे. त्यामुळे संरक्षण उत्पादन क्षेत्रासाठी पुणे हे महत्त्वाचे केंद्र बनल्याचे त्यांनी नमूद केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.