परंपरा, आदरातिथ्य आणि श्रद्धेचा सोहळा : 'इंडिया गेट प्रेझेंट्स नैवेद्यम्'ची सुवासिक यात्रा

पुण्याचा गणेशोत्सव घराच्या चार भिंतींपलीकडे जाऊन रस्त्यांवर, पेठांच्या चौकांमध्ये आणि वाड्यांच्या मोकळ्या प्रांगणात लाखो लोकांच्या गर्दीत फुलतो. रस्त्यारस्त्यांवर उभारलेले भव्य मंडप, ढोल-ताशांच्या तालावर नाचणारे भाविक आणि सर्वसमावेशकतेचा संदेश देणारी आपली संस्कृती हेच या शहराचे खरे वैभव आहे. याच सार्वजनिक गणेशोत्सवाचा अनोखा वारसा, 'अतिथी देवो भव:' ही आपली मूल्ये आणि तिथे अर्पण होणाऱ्या नैवेद्याची महती घराघरांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी 'इंडिया गेट प्रेझेंट्स नैवेद्यम्' ही विशेष मालिका रसिकांच्या भेटीला आली आहे. हा व्हिडिओ केवळ एका यात्रेचे चित्रण नाही, तर भारतीय संस्कृतीचा हा मोठा विचार जिवंत करण्याचे एक प्रभावी माध्यम आहे..सार्वजनिक उत्सवातील प्रसादाचा थाट आणि आदरातिथ्याची परंपरा काही वेगळीच असते. 'इंडिया गेट बासमती राइस' हे केवळ एक फूड पार्टनर नसून, भारतीय संस्कृती, मूल्ये आणि समृद्ध परंपरेचे ते एक मूर्तिमंत रूप ठरले आहे; ज्याने सणातील खाद्यसंस्कृतीच्या अभिव्यक्तीला एका नव्या उंचीवर नेऊन ठेवले आणि भारतीय मूल्यांच्या अस्सल चवीचा परिपूर्ण संगम घडवून आणला. या प्रवासाची पहिली सुरुवात झाली ती मानाच्या पहिल्या श्री कसबा गणपतीच्या दरबारात. पुण्याच्या या लाडक्या ग्रामदैवताला पहिला मान मिळाला तो इंडिया गेट बासमती तांदळापासून बनवलेल्या अस्सल पारंपरिक मसाले भाताचा. तुपात छान परतून मसाल्यांमध्ये शिजवलेला इंडिया गेट बासमती तांदूळ असा काही खुलून आला की भाताचा प्रत्येक दाणा लांबसडक, मोकळा आणि सुवासिक राहिला. असा हा गरमागरम मसाले भाताचा नैवेद्य बाप्पाच्या चरणी अर्पण करताच, अतिथींच्या स्वागताची आपली परंपरा अधिकच समृद्ध झाल्याची अनुभूती आली आणि त्याच्या खमंग वासाने संपूर्ण मंडपाचा परिसर दरवळून गेला..पहिल्या बाप्पाचे दर्शन घेऊन आमचा मोर्चा वळला तो मानाच्या दुसऱ्या श्री तांबडी जोगेश्वरी गणपतीच्या चौकातील मंडपाकडे. रस्त्यावरील तुळजाभवानी मंदिराच्या देखण्या प्रतिकृतीत उभ्या असलेल्या बाप्पासाठी खास इंडिया गेट बासमती राइसच्या पिठीपासून बनवलेले उकडीचे मोदक तयार करण्यात आले होते. संस्कृती आणि श्रद्धेचे प्रतीक असलेल्या या नैवेद्यामध्ये इंडिया गेट बासमती राइसच्या शुद्धतेने चार चांद लावले. इंडिया गेट बासमती राइसच्या मऊसूत पिठीमुळे उकड अतिशय उत्तम झाली. त्यामुळे मोदकाला नाजूक कळ्या पाडून, ओल्या नारळ-गुळाचे सारण भरून वाफवलेले हे मऊ मोदक बाप्पाच्या ताटात अगदी शोभून दिसत होते..हा गोडवा अनुभवल्यानंतर आम्ही निघालो मानाच्या तिसऱ्या श्री गुरुजी तालीम गणपतीच्या दिशेने. १४० वर्षांची ऐक्याची आणि सलोख्याची परंपरा सांगणाऱ्या या खुल्या मंडपात जगन्नाथ पुरीच्या मंदिराचा देखावा सजला होता. इथे बाप्पाच्या सेवेत रुजू झाला तो इंडिया गेट बासमती तांदळापासून बनवलेला केशरी रंगाचा आणि खोबऱ्याचा गोडवा असलेला नारळी भात. 'इंडिया गेट बासमती राइस'ने नेहमीच आपल्या परंपरांना जपण्याचे आणि वाढवण्याचे काम केले आहे. साखरेच्या पाकातही इंडिया गेट बासमती राइसचा दाणा न तुटता एकदम मोकळा राहिला आणि तो रसाळ नैवेद्य बाप्पाच्या पुढ्यात सजला..तिथून पुढे आम्ही वाट धरली ती मानाच्या चौथ्या श्री तुळशीबाग गणपतीच्या गजबजलेल्या बाजारपेठेची. बाजाराच्या मोकळ्या रस्त्यावर उभारलेल्या मंडपातील भव्य मूर्तीपुढे इंडिया गेट बासमती तांदळापासून तयार केलेला रंगीबेरंगी भाज्यांचा खमंग पुलाव अर्पण करण्यात आला. जिथे हजारो भाविक एकत्र येतात, तिथे आदरातिथ्य आणि शुद्धतेचा उत्तम मेळ या पुलावाच्या माध्यमातून दिसून आला..अखेर मानाच्या पाचव्या श्री केसरीवाडा गणपतीच्या ऐतिहासिक वाड्यात या सांस्कृतिक परंपरेचा सोहळा संपन्न झाला तो इंडिया गेट बासमती तांदळापासून बनवलेल्या पारंपरिक 'वरण-भाता'ने. लोकमान्य टिळकांनी ज्या मातीत राष्ट्रभाषेचा आणि स्वातंत्र्याचा विचार रुजवला, त्याच मातीत 'इंडिया गेट बासमती राइस'ने भारतीय संस्कृती आणि खाद्यपरंपरेचा वारसा अधिक दृढ केला. मऊ मोकळ्या भातावर तुपाची धार सोडून हा नैवेद्य केसरी वाड्यात बाप्पाला अर्पण करण्यात आला..सार्वजनिक मंडळांच्या मोकळ्या प्रांगणातून दरवळणारा हा सुगंध केवळ एका पदार्थाचा नव्हता, तर 'इंडिया गेट बासमती राइस'च्या साक्षीने आणि भारतीय मूल्यांच्या जोपासनेने पुण्याच्या ऐतिहासिक गणेशोत्सवाला अर्पण केलेली ती एक मनापासूनची कृतज्ञता होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.