संस्कृतीचा वारसा आणि आदरातिथ्याचा सोहळा : 'इंडिया गेट प्रेझेंट्स नैवेद्यम्'ची सुवासिक सफर

गणेशोत्सवाच्या दिवसांत पुण्याच्या ऐतिहासिक पेठांमधून फेरफटका मारला की एक वेगळाच उत्साह अंगात संचारतो. रस्त्यांवर उभारलेले भव्य देखावे, चौकाचौकांत दुमदुमणारा ढोल-ताशांचा गजर आणि दर्शनासाठी लागलेल्या भाविकांच्या लांबच लांब रांगा. अशा भारलेल्या वातावरणात खरी रंगत भरते ती मंडळांमध्ये होणाऱ्या आरत्या आणि बाप्पाच्या नैवेद्याने! शतकांची सार्वजनिक परंपरा जपणाऱ्या पुण्याच्या मानाच्या पाच गणपतींच्या चरणी यंदा जो विशेष नैवेद्य अर्पण झाला, तो केवळ एक प्रसाद नव्हता, तर भारतीय संस्कृतीच्या 'अतिथी देवो भव:' या महान मूल्याची आणि आदरातिथ्याची सुंदर अनुभूती होती. 'इंडिया गेट प्रेझेंट्स नैवेद्यम्' या विशेष मालिकेच्या माध्यमातून या संपूर्ण महोत्सवाला एक सांस्कृतिक आणि सर्जनशील रूप देण्यात आले आहे, जिथे व्हिडिओ हे या मोठ्या विचाराचे केवळ एक विस्तारित रूप ठरतात..सार्वजनिक मंडळांच्या या प्रवासाची सुरुवात झाली ती मानाच्या पहिल्या श्री कसबा गणपतीपासून. रस्त्यावरील मंडपात उभारलेल्या बांबूच्या देखण्या इको-फ्रेंडली महालात ग्रामदैवताला पहिला मान मिळाला तो इंडिया गेट बासमती तांदळापासून बनवलेल्या अस्सल महाराष्ट्रीयन मसाले भाताचा. 'इंडिया गेट बासमती राइस' हे केवळ एक फूड पार्टनर नसून, भारतीय संस्कृती, मूल्ये आणि समृद्ध परंपरेचे ते एक मूर्तिमंत रूप ठरले आहे; ज्याने सणातील खाद्यसंस्कृतीच्या अभिव्यक्तीला एका नव्या उंचीवर नेऊन ठेवले आणि भारतीय मूल्यांच्या अस्सल चवीचा एक अद्वितीय संगम घडवून आणला. लवंग, दालचिनी, तमालपत्र आणि साजूक तुपाच्या खमंग फोडणीत इंडिया गेट बासमती तांदूळ छान परतला गेला. मसाल्यांचा सर्व अर्क स्वतःमध्ये सामावून घेतल्यानंतरही तांदळाचा प्रत्येक दाणा मोकळा, लांबसडक आणि सुवासिक राहिला. असा हा वाफाळलेला, देखणा मसाले भात चांदीच्या ताटात सजवून मोठ्या भक्तीभावाने कसबा गणपतीच्या चरणी अर्पण करण्यात आला. गाभाऱ्यात दरवळणारा तो सुगंध आणि बाप्पाच्या चेहऱ्यावरील प्रसन्न तेज पाहून उपस्थित भाविकांचे डोळे तृप्त झाले..कसबा बाप्पाचा आशीर्वाद घेऊन आमची पावले पुढे वळली ती मानाच्या दुसऱ्या श्री तांबडी जोगेश्वरी गणपतीच्या चौकाकडे. तिथे रस्त्यावर तुळजाभवानी मंदिराची भव्य प्रतिकृती साकारली होती. आफ्रिकन हत्तीसारखे आगळेवेगळे मुखरूप असलेल्या या ग्रामदेवतेला बाप्पाच्या चरणी अर्पण झाला तो इंडिया गेट बासमती राइसच्या पिठीपासून बनवलेल्या उकडीच्या मोदकांचा नैवेद्य. अतिथींच्या स्वागतासाठी आणि बाप्पाच्या नैवेद्यासाठी सर्वोत्तम देण्याच्या आपल्या परंपरेला साजेसा हा सोहळा होता. या नैवेद्यामध्ये इंडिया गेट बासमती राइसच्या शुद्धतेने चार चांद लावले. इंडिया गेट बासमती राइसच्या मऊ आणि शुद्ध पिठीमुळे उकड अतिशय लुसलुशीत झाली. कळ्या पाडताना पारी अजिबात फाटली नाही आणि वाफवल्यानंतर पांढरेशुभ्र, देखणे मोदक जेव्हा बाप्पापुढे ठेवले, तेव्हा दर्शनासाठी थांबलेले भाविकही कौतुकाने पाहत राहिले..तांबडी जोगेश्वरीचा निरोप घेऊन आम्ही पुढे निघालो मानाच्या तिसऱ्या श्री गुरुजी तालीम गणपतीकडे. हिंदू-मुस्लिम ऐक्याचे प्रतीक असलेल्या या मंडळाच्या खुल्या प्रांगणात साक्षात जगन्नाथ पुरीच्या मंदिराचा देखावा उभा होता. अशा या ऐतिहासिक दरबारात बाप्पासाठी सजला तो इंडिया गेट बासमती तांदळापासून बनवलेला गोड, रसाळ नारळी भात. आपल्या संस्कृतीतील गोडवा आणि आपुलकीचे दर्शन घडवणाऱ्या या नैवेद्यामध्ये 'इंडिया गेट बासमती राइस'ची परंपरा स्पष्टपणे जाणवते. साखर आणि नारळाच्या गोड पाकात तांदूळ कडक न होता मऊ राहणे आणि दाणा न तुटणे ही खरी कसोटी असते; इंडिया गेट बासमती राइसच्या लांब दाण्यांनी हा गोडवा असा काही सामावून घेतला की भाताचा प्रत्येक कण मोत्यासारखा चकाकत बाप्पाच्या चरणी अर्पण झाला..तिथून पुढे गर्दीतून वाट काढत आम्ही पोहोचलो मानाच्या चौथ्या श्री तुळशीबाग गणपतीच्या गजबजलेल्या बाजारपेठेतील मंडपात. खरेदीची लगबग आणि रस्त्यावर उभारलेली ती विलोभनीय डोळ्यांची भव्य मूर्ती पाहून मन थक्क झाले. या बाप्पासाठी इंडिया गेट बासमती तांदळापासून तयार केलेला ताज्या भाज्या आणि खड्या मसाल्यांचा शाही पुलाव अर्पण करण्यात आला. 'अतिथी देवो भव:' या भावनेतून येणाऱ्या प्रत्येक भक्ताचे स्वागत जणू या समृद्ध अन्नाने केले जात होते. इंडिया गेट बासमती राइसच्या लांब दाण्यांमुळे या पुलावाचा रंग आणि रूप प्रत्येकाचे लक्ष वेधून घेत होते..या संपूर्ण भक्तिमय प्रवासाचा अखेरचा टप्पा होता मानाचा पाचवा श्री केसरीवाडा गणपती. लोकमान्य टिळकांनी ज्या ऐतिहासिक वाड्याच्या मोकळ्या प्रांगणातून सार्वजनिक गणेशोत्सवाची मुहूर्तमेढ रोवली, तिथे या परंपरेचा समारोप झाला तो इंडिया गेट बासमती तांदळापासून बनवलेल्या साध्या, सात्त्विक 'वरण-भाता'ने. हा सात्विक नैवेद्य म्हणजे आपल्या परंपरांचे जतन करणाऱ्या 'इंडिया गेट बासमती राइस'च्या सांस्कृतिक प्रवासाचा एक सोनेरी अध्याय ठरला. गरमागरम मोकळ्या भातावर पिवळेधमक वरण, साजूक तुपाची धार घालून तो नैवेद्य बाप्पाला दाखवला आणि संपूर्ण परिसर भक्तीरसात न्हाऊन निघाला..पुण्याच्या रस्त्यांवरच्या सार्वजनिक उत्सवात जेव्हा भक्तीसोबत 'इंडिया गेट बासमती राइस'चे पावित्र्य, भारतीय संस्कृतीची उच्च मूल्ये आणि अस्सल चव एकत्र येतात, तेव्हा हा नैवेद्य केवळ प्रसाद न राहता आपली संस्कृती आणि आदरातिथ्य जपणारी बाप्पाच्या चरणी समर्पित झालेली एक सुवासिक अन्नसेवा ठरतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.