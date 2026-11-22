पुणे : ‘‘तायक्वांदो हा केवळ पदके मिळवण्याचा खेळ नसून, शारीरिक ताकदीसोबतच मानसिक शिस्त, संयम आणि आत्मविश्वास शिकवणारा खेळ आहे. अशा आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमुळे राज्यातील खेळाडूंना घरच्या मैदानावर जागतिक दर्जाच्या खेळाडूंसोबत खेळण्याची सुवर्णसंधी मिळत आहे,’’ असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी केले..म्हाळुंगे-बालेवाडी येथील श्री शिवछत्रपती क्रीडा संकुलात आयोजित ‘इंडिया इंटरनॅशनल ओपन तायक्वांदो चॅम्पियनशिप २०२६’ च्या उद्घाटन समारंभात त्या बोलत होत्या. २० ते २६ नोव्हेंबरदरम्यान चालणाऱ्या या ‘जी-१’ दर्जाच्या स्पर्धेत २० देशांतील खेळाडू व प्रशिक्षक सहभागी झाले आहेत..या उद्घाटन समारंभास आशियाई तायक्वांदो संघटनेच्या उपाध्यक्ष नॅन्सी अदनान हसन अल-हिंद (जॉर्डन), फराज अल्फथेल (कुवेत), इस्माईल मोसी (इजिप्त), सुरज कश्यप सिंह (दिल्ली), क्रीडा आयुक्त दीपक सिंघल, भारतीय तायक्वांदोचे अध्यक्ष नामदेव शिरगावकर, भारतीय तायक्वांदोचे संचालक ली जँग ही, आयोजक डॉ. रजत दीक्षित, पवन सिंग, नगरसेवक अमोल बालवडकर, सुमेध मगर, पूनम विधाते, संग्रामसिंग आदी उपस्थित होते..‘‘महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशनचे अध्यक्ष म्हणून दिवंगत अजित पवार यांनी खेळाडूंना सोयीसुविधा देण्यासाठी सदैव पाठबळ दिले. राज्यात होणारी ही आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा पाहून त्यांना नक्कीच आनंद झाला असता,’’ अशा शब्दांत त्यांनी भावना व्यक्त केल्या..मुलींना क्रीडाक्षेत्रात पाठबळ द्या‘‘तायक्वांदोमुळे मुलींना स्वसंरक्षणाचे बळ आणि आत्मविश्वास मिळतो. राजमाता जिजाऊ आणि महाराणी ताराराणींचा वारसा लाभलेल्या महाराष्ट्राच्या लेकी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देशाचे नाव उंचावत आहेत. पालकांनी मुलींना खेळण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार राज्यातील ग्रामीण आणि शहरी भागातील गुणवंतांना दर्जेदार प्रशिक्षण व सुविधा देण्यासाठी कटिबद्ध आहे,’’ अशी ग्वाही त्यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.