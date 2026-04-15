Pune News: पुणेकरांसाठी मोठी खुशखबर! विमानतळावरून १५ नवीन विमानांची उड्डाणे; कुठे आणि कधीपासून? जाणून घ्या...

महाराष्ट्रातील पुणेकरांसाठी आणि हवाई प्रवाशांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. पुण्यातील लोहगाव आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या क्षमतेत लक्षणीय वाढ करण्यात आली आहे. भारतीय हवाई दलाने पुणे विमानतळासाठी १५ अतिरिक्त फ्लाइट स्लॉट्सना मंजुरी दिली आहे. यामुळे, पुण्याहून दररोज उड्डाण करणाऱ्या विमानांची संख्या २२० वरून २३५ पर्यंत वाढणार आहे..नागरी हवाई वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्या विशेष प्रयत्नांनंतर या नवीन स्लॉट्सना मंजुरी देण्यात आली आहे . हे सर्व नवीन स्लॉट्स दिवसाचे आहेत, ज्यामुळे प्रवाशांना निवडीचे मोठे स्वातंत्र्य मिळेल. मिळालेल्या माहितीनुसार, या नवीन स्लॉट्सवरील विमानसेवा १ मे २०२६ पासून सुरू होईल. नवीन वेळापत्रकानुसार, पुणे आता देशातील अनेक महत्त्वाच्या धार्मिक आणि व्यापारी केंद्रांशी थेट जोडले जाईल..स्टार एअर १ मे पासून तिरुपती-सोलापूर-पुणे मार्गावर विमानसेवा सुरू करणार आहे. ही विमानसेवा आठवड्यातून ६ दिवस उपलब्ध असेल. फ्लाय९१ एअरलाइन किनारपट्टीवरील कर्नाटकात प्रवास करणाऱ्यांसाठी दररोज थेट विमानसेवा सुरू करणार आहे. ईशान्य भारतात प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी पुणे ते बागडोगरा दरम्यान एअर इंडियाची विमानसेवा उपलब्ध असेल..अकासा एअर वाराणसीसाठी आणि इंडिगो पाटणासाठी नवीन विमानसेवा सुरू करणार आहे. स्पाईसजेट गोवा-पुणे-चेन्नई मार्गावरील कनेक्टिव्हिटी वाढवणार आहे. पुणे विमानतळाचे संचालक संतोष धोके म्हणाले की, हा विस्तार प्रादेशिक संपर्क मजबूत करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या 'उडान' उपक्रमाचा एक भाग आहे. पुणे शहर आधीपासूनच नांदेड, किशनगड, सिंधुदुर्ग आणि जळगाव यांसारख्या शहरांशी जोडलेले आहे. नवीन मार्गांच्या समावेशामुळे केवळ पर्यटनालाच नव्हे, तर व्यावसायिक घडामोडींनाही चालना मिळेल..सध्या, पुणे ते मंगळुरू किंवा बागडोगरा प्रवास करण्यासाठी प्रवाशांना मुंबई किंवा बंगळूरुमार्गे प्रवास करावा लागत असे, जो वेळखाऊ आणि खर्चिक दोन्ही होता. थेट विमानसेवा सुरू झाल्यामुळे प्रवासाचा वेळ ३ ते ४ तासांनी कमी होईल. सोलापूरमार्गे तिरुपतीला जोडणी मिळणे, विशेषतः यात्रेकरूंसाठी, एक मोठा फायदा ठरेल.