Success Story : जुनी सांगवीच्या शुभंकर संजीव नायडू याची भारतीय सेनेत लेफ्टनंट म्हणून नियुक्ती

Indian Army : जुनी सांगवी येथील शुभंकर संजीव नायडू याची भारतीय सेनेत लेफ्टनंट पदावर निवड होऊन पुण्याचा व देशाचा गौरव झाला आहे.
रमेश मोरे
Updated on

जुनी सांगवी : ता. ११ जुनी सांगवी येथील शुभंकर संजीव नायडू याची नुकतीच भारतीय सेनेत लेफ्टनंट पदी नियुक्ती झाली आहे.चेन्नई येथील ऑफीसर ट्रेनिंग दिवसांत सोहळ्यात सहभागी होऊन त्याने लेफ्टनंट पदाचे प्रशिक्षण पूर्ण केले.

