Success Story : जुनी सांगवीच्या शुभंकर संजीव नायडू याची भारतीय सेनेत लेफ्टनंट म्हणून नियुक्ती

जुनी सांगवी : ता. ११ जुनी सांगवी येथील शुभंकर संजीव नायडू याची नुकतीच भारतीय सेनेत लेफ्टनंट पदी नियुक्ती झाली आहे.चेन्नई येथील ऑफीसर ट्रेनिंग दिवसांत सोहळ्यात सहभागी होऊन त्याने लेफ्टनंट पदाचे प्रशिक्षण पूर्ण केले..शुभंकरचे इयत्ता पहिली ते दहावी पर्यंतचे शिक्षण भारती विद्या भवन सेनापती बापट रोड पुणे येथे पूर्ण झाले.पुढे भोसला मिलिटरी स्कूल नागपूर येथे इयत्ता बारावी पर्यंत विज्ञान शाखेत पूर्ण केले.पुण्याच्या गरवारे कॉलेज येथून ग्रॅज्युएशन पूर्ण करत असताना एनसीसी मध्ये सहभाग घेतला आणि २०२० मध्ये २६ जानेवारीच्या दिल्लीच्या विजयपथ परेडमध्ये महाराष्ट्राचा बेस्ट कॅडेट म्हणून निवड झाली व महाराष्ट्राचे नेतृत्व करण्याची संधी मिळाली.शाळेत असताना बुद्धिबळ या खेळामध्ये प्राविण्य मिळविले.बारावीत असताना जिल्हास्तरीय बॉक्सिंग मध्ये सुवर्णपदक मिळवून नागपूरचे प्रतिनिधित्व केले..शुभंकर च्या आजोबांचे घर पुण्याच्या एनडीएच्या खडकवासला जवळ होते तिकडे दर शनिवार रविवार शुभंकर आजी-आजोबांकडे जायचा, तेव्हा आजोबा त्याला एनडीए मध्ये फिरायला घेऊन जायचे तेव्हापासून तिकडचे शिस्तबद्ध वातावरण आणि कॅरेट्सना पाहून शुभंकरला देश सेवा करण्याचे आकर्षण वाटू लागले, त्याने इयत्ता सहावीत असतानाच ठरविले की त्याला भारतीय सेनेमध्ये अधिकारी व्हायचे आहे. त्याप्रमाणे त्याचा प्रवास सुरू झाला..भारतीय सेनेवरील डॉक्युमेंटरी पाहणे, पुस्तके वाचणे आणि जेवढी माहिती मिळवता येईल तेवढी माहिती तो मिळवत असे, शुभंकरच्या वडिलांनी देखील त्याला अशी खूप पुस्तके आणून दिली ज्याच्यामध्ये आतापर्यंत भारतात झालेल्या युद्धांविषयीची माहिती , साहसी वीर सैनिकांची माहिती, भारतीय सेना बद्दल माहिती असलेली अशी बरीच पुस्तके त्यांनी त्याला आणून दिली.शुभंकर चे वडील श्री संजीव राजू नायडू खडकी येथील अम्युनिशन फॅक्टरी येथे नोकरीत कार्यरत आहे. तर आई निलिमा नायडू या जुनी सांगवी येथील अरविंद एज्युकेशन सोसायटी शाळेत शिक्षिका आहेत. वडील.मार्च महिन्यात 'फॅक्टरी डे' असतो. त्यावेळी अम्युनिशन फॅक्टरी मधील युद्ध साहित्यांचे प्रदर्शन पाहण्यासाठी शुभंकरला जाते त्याला आवर्जून घेऊन जात असत. वेगवेगळी विविध साहित्य व अम्युनिशन याची माहिती त्याला ते देत प्रोत्साहित करत असत. त्याचा छोटा भाऊ अभिनव नायडू इयत्ता बारावीत असून त्यानेही देश सेवा करण्याचा निर्धार केला आहे..शुभंकर नायडू यांनी 'ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकॅडमी', चेन्नई येथून लेफ्टनंट पदाचे शिक्षण पूर्ण केले आहे. यासाठी त्याला अनिस डिफेन्स अकॅडमी चे श्रीयुत अनिस कुट्टी सरांचे विशेष योगदान लाभले आहे. शुभंकरला बाईक लॉंग राईड, ट्रेकिंग, पुस्तक वाचनाची आवड आहे. त्याच्या या यशामुळे त्याचे सर्व स्तरातून कौतुक होत आहे..घरातील वातावरण व लहानपणापासूनच शुभंकरला भारतीय सैन्यदलाबाबत आवड व उत्सुकता होती. त्याने यासाठी कष्ट घेतले आहे.त्याच्या निवडीमुळे मनस्वी आनंद होत आहे. त्याने मनापासून देशसेवा करावी.--- निलिमा नायडू आई.