Indian Astronomers: भारतीय संशोधकांचा मोठा शोध! प्राचीन तारासमूहांमध्ये पाच नवीन न्यूट्रॉन तारे सापडले, आकाशगंगेच्या गर्भात दडलेले रहस्य उलगडले..

पुणे: आकाशगंगेपासून हजारो प्रकाशवर्षे दूर असूनही आकाशात लहान जागेत एकवटलेला प्राचीन तारासमूह भारतीय संशोधकांच्या निदर्शनास आला आहे. भारताच्या अत्याधुनिक ‘जायंट मीटरवेव्ह रेडिओ टेलिस्कोप’ (जीएमआरटी) या महाकाय रेडिओ दुर्बिणीने या प्राचीन तारासमूहांमध्ये पाच नवीन ‘न्यूट्रॉन तारे’ संशोधकांनी शोधले आहेत. .Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...पुण्यातील राष्ट्रीय रेडिओ खगोलभौतिकी केंद्र (एनसीआरए)- टाटा मूलभूत संशोधन संस्था (टीआयएफआर) येथील ‘पीएच.डी’चे विद्यार्थी ज्योतिर्मय दास यांच्या नेतृत्वाखाली खगोलशास्त्रज्ञांच्या पथकाने या शोधाची नोंद केली. त्यांनी ‘मेसियर ६९’ आणि ‘मेसियर ७०’ या दोन प्राचीन गोलाकार तारासमूहांमध्ये वेगाने फिरणारे पाच नवीन न्यूट्रॉन तारे शोधले आहेत, त्यांना ‘मिलिसेकंद पल्सर’ म्हटले जाते..भारताच्या ‘अपग्रेडेड जायंट मीटरवेव्ह रेडिओ टेलिस्कोप’चा वापर करून हा शोध लावला. या तारासमूहांमध्ये पल्सर आढळण्याची पहिलीच वेळ आहे. ‘द ॲस्ट्रोफिजिकल जर्नल’मध्ये नुकतेच प्रसिद्ध झालेले हे संशोधन ‘ग्लोब्युलर क्लस्टर्स जीएमआरटी पल्सर सर्च’ या सुरू असलेल्या सर्वेक्षणाचा एक भाग आहे. या मोहिमेत भारत, जर्मनी, अमेरिका आणि ब्रिटनमधील संशोधकांचा समावेश आहे..‘मिलिसेकंद पल्सर’ कसे असतात?एखादा अवाढव्य तारा ‘सुपरनोव्हा’च्या विळख्यात येऊन उद्ध्वस्त होतो, तेव्हा त्याचे घनदाट अवशेष मागे उरतात. या अवशेषांना ‘न्यूट्रॉन तारे’ म्हणतात. कालांतराने, हे मृत तारे शेजारील ताऱ्याची ऊर्जा आणि द्रव्य खेचतात आणि स्वतःभोवती सेकंदाला शेकडो वेळा फिरू लागतात. यालाच ताऱ्यांचे पुनरुज्जीवन असे म्हणतात. हे वैश्विक गिरकी घेणारे तारे अवकाशात एखाद्या दीपगृहाप्रमाणे रेडिओ लहरींचे झोत सोडतात. हे तारे अचूक आणि स्थिर गतीने फिरत असल्याने त्यांना निसर्गाची ‘वैश्विक घड्याळे’ मानले जाते. शास्त्रज्ञांना याद्वारे गुरुत्वाकर्षणाचे नियम तपासणे, ताऱ्यांची उत्क्रांती समजून घेणे आणि प्राचीन तारासमूहांच्या गर्दीच्या वातावरणाचा अभ्यास करणे सोपे जाते..संशोधनात काय आढळले?संशोधन पथकाला पाच वेगाने फिरणारे पल्सर सापडले. त्यापैकी दोन ‘एम-६९’मध्ये तर तीन ‘एम-७०’मध्ये आहेत. हे सर्व पल्सर सेकंदाला शेकडो वेळा फिरतात. यामध्ये ‘एम-६९ए’ हा पल्सर विशेष लक्षवेधी आहे. तो आपल्या शेजारील ताऱ्यासोबत एक घट्ट वैश्विक नृत्यात बांधला गेला असून, ते दोघे काही दिवसांत एकमेकांभोवती एक फेरी पूर्ण करतात. अशाप्रकारच्या अद््भुत जोड्या गोलाकार तारासमूहांच्या दाटीवाटीच्या केंद्रस्थानी तयार होतात. जिथे तारे सतत एकमेकांच्या संपर्कात येतात. दुसरीकडे, काही पल्सर पूर्णपणे एकटे आहेत, तर काही मोठ्या कक्षेत फिरत आहेत. ‘एम-७०’ सारख्या अत्यंत दाट तारा समूहात काही पल्सर एकाकी आढळले आहेत..संशोधनातून काय साध्य झाले?गोलाकार तारासमूहांमधील ज्ञात पल्सरच्या संख्येत मोठी भरआकाशगंगेतील गर्दीच्या वातावरणाचा वेध घेण्याची भारताच्या ‘युजीएमआरटी’ची अफाट क्षमता पुन्हा एकदा सिद्ध झालीतारासमूहांमध्ये कधीही पाहिले गेले नव्हते, अशा पल्सरचा शोधपूर्ण अभ्यास झाल्याचे वाटतानाच त्याच आकाशगंगेच्या गर्भात अनेक रहस्य दडल्याचे सिद्ध.गोलाकार तारासमूह हे आकाशगंगेतील सर्वांत जुन्या तारा प्रणालींपैकी एक आहेत. त्यांच्यामध्ये पल्सर शोधल्यामुळे आपल्याला या प्रणालींचा अचूकतेने अभ्यास करता येतो. त्यांच्या स्थिर फिरण्याच्या गतीमुळे, या समूहांमध्ये होणाऱ्या भौगोलिक किंवा वेळेच्या बदलांची माहिती मिळू शकते.- ज्योतिर्मय दास, संशोधक.Cycling Story: ६० वर्षांपासून रोज सायकल चालवणारे पांडुरंग शिर्के; सहा वेळा सायकलवरून पंढरपूर वारी, आजही विनाऔषध तंदुरुस्त.प्राचीन तारासमूह हजारो प्रकाशवर्षे दूर आहेत. तरीही, भारताच्या अत्याधुनिक ‘जीएमआरटी’ टेलिस्कोपमुळे आपण त्यांच्यावर लक्ष केंद्रित करू शकलो. त्यामुळे अत्याधुनिक ‘जीएमआरटी’ आव्हानात्मक वातावरणात दडलेले पल्सर शोधण्यासाठी जगातील सर्वाधिक शक्तिशाली उपकरणांपैकी एक बनला आहे.- डॉ. जयंत रॉय, वैज्ञानिक, राष्ट्रीय रेडिओ खगोलभौतिकी केंद्र (एनसीआरए).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.