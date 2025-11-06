Generative AI in business schools : भारतीय व्यावसायिक स्कूल्सच्या अभ्यासक्रमांमध्ये ‘जनरेटिव्ह एआय’ ची सुरूवात

Indian Business Schools Introduce Generative AI in Curriculum : सध्याचा जमाना हा AI चा आहे. AI म्हणजे आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स हे असे तंत्रज्ञान आहे जे सर्व क्षेत्रात महत्त्वाचे ठरत आहे. जनरेटिव्ह AI ऑटोमेशन आणि हायस्पीड डेटा-आधारामुळे सर्वच क्षेत्रातील कार्यप्रणालीची रूपरेषा बदलत चालली आहे. जर तुम्ही MBA करण्याचा विचार करत असाल, तर तुम्हाला या नव्या तंत्रज्ञानासोबत काम करण्यासाठी तयारी करणे आवश्यक आहे. आजच्या साहित्यीक ज्ञानापेक्षा गती, अंतर्दृष्टी आणि तंत्रज्ञानाचा जबाबदारीने केलेला वापर याला अधिक महत्त्व देतात.तुमचे शिक्षण अशा दर्जाचे करायला हवे ज्यामुळे तूम्ही लोक आणि पैसा यांचे व्यवस्थापन करू शकता. बुद्धिमान प्रणालींचे समज आणि उपयोग करण्यास सक्षम बनवायला हवे. या विचारावरच भारतातील बिझनेस स्कूल्स त्यांच्या अभ्यासक्रमांमध्ये बदल करत आहेत. कोर्सेसचे पुनर्रचना, वर्गातील अनुभवांचे पुनर्रूपकरण आणि उद्योगजगतातील संबंध अधिक मजबूत करीत आहेत. .पुणे इन्स्टिट्यूट ऑफ बिझनेस मॅनेजमेंट मध्ये आम्ही आमच्या एमबीए आणि पीजीडीएम कार्यक्रमांमध्ये एआय-आधारित शिक्षण समाविष्ट केले आहे. ज्यामुळे आमचे विद्यार्थी वास्तविक जगातील साधनांवर प्रत्यक्ष अनुभव घेतात आणि उद्योगाच्या अपेक्षांशी सुसंगत राहतात.राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) 2020 मधील 2025 च्या अद्यतनांनुसार, डिजिटल शिक्षणाचा विस्तार होत आहे. DIKSHA आणि SWAYAM सारख्या प्लॅटफॉर्मना अधिक सक्षम केले जात आहे आणि त्यामध्ये एआय-आधारित Personalized Adaptive Learning (PAL) प्रणालींचा समावेश केला जात आहे, ज्यामुळे शिकण्यात येणाऱ्या अंतरांची प्रभावीपणे पूर्तता करता येईल. .फळा-खडूपासून चॅटबोटपर्यंत –व्यावसायिक शिक्षणातील बदलअनेक दशकांपासून व्यावसायिक शिक्षण एका ठराविक पद्धतीने वाटचाल करत आले आहे. व्याख्याने "चॉक अँड टॉक" पद्धतीने घेतली जात, विद्यार्थ्यांनी तासंतास लिखाण करायचं आणि केस स्टडीज बहुधा मोठ्याने वाचून दाखवायच्या. त्याऐवजी त्यावर परस्परसंवादी विश्लेषण करण्याची गरज नव्हती.क्लासरूम स्थिर होती आणि विद्यार्थ्यांसाठी ज्ञानाचा एकमेव स्रोत म्हणजे प्राध्यापकच होते. ही पद्धत औद्योगिक युगाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी योग्य होती, पण डिजिटल परिवर्तनाच्या काळात ती लवकरच कालबाह्य वाटू लागली. .आता आपण पाहतो की विद्यार्थी एआय-आधारित शिक्षण प्लॅटफॉर्म्स, सिम्युलेशन टूल्स आणि इंटरॅक्टिव्ह डिजिटल कंटेंटचा वापर करत आहेत. जे त्यांच्या विशिष्ट प्रश्नांवर आणि शिकण्याच्या गरजांवर वास्तविक वेळेत प्रतिसाद देतात.उदाहरणार्थ, एआय-सक्षम चॅटबॉट्स विद्यार्थींच्या शंकांचे तत्काळ निराकरण करू शकतात, प्रोजेक्ट कामात मार्गदर्शन करू शकतात, किंवा प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या शिकण्याच्या पद्धतीनुसार योग्य संसाधने सुचवू शकतात.पुणे इन्स्टिट्यूट ऑफ बिझनेस मॅनेजमेंटचे विद्यार्थी अशा डिजिटल आणि एआय-सक्षम प्लॅटफॉर्म्सचा सक्रियपणे वापर करतात, ज्यामुळे ते केवळ सैद्धांतिक केस स्टडींपर्यंत मर्यादित न राहता, वास्तविक सिम्युलेशन्समध्ये सहभागी होतात. ज्यामुळे त्यांच्या विश्लेषणात्मक आणि समस्या सोडवण्याच्या कौशल्यांना अधिक गती प्राप्त होते. .आता आपण बिझनेस विभाग आणि तंत्रज्ञान विभागांमध्ये तसेच बाह्य तंत्रज्ञान भागीदारांसोबत अधिक सहकार्य होताना पाहत आहोत. याचा अर्थ असा की आता संयुक्त अभ्यासक्रम, सह-शिक्षित वर्ग, आणि धोरण आणि कोड यांचा संगम असलेले प्रकल्प सुरू झाले आहेत. व्यवसाय धोरण वेगळं शिकण्याऐवजी, विद्यार्थी आता गो-टू-मार्केट योजना तयार करतात आणि एआय-आधारित सेगमेंटेशन वापरून ग्राहकांच्या आवडीनिवडीची चाचणी करतात. .नव्या युगासाठी नवे विषयमॅनेजमेंट शाळा आता अशा विषयांची ओळख करून देत आहेत आणि शिकवत आहेत, जे पूर्वी संगणक विज्ञान विभागाशी संबंधित होते, जसे की:1. व्यवसायासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI for Business)2. डिजिटल प्रॉडक्ट मॅनेजमेंट3. बिझनेस अॅनालिटिक्स आणि डेटा स्ट्रॅटेजी4. एआय नीतिशास्त्र आणि शासकीय धोरण (AI Ethics and Governance)5. ऑटोमेशन आणि प्रक्रिया पुनर्रचना (Automation & Process Re-design)6. आणि बरेच काही7. बी-स्कूल्स आता वारंवार उद्योग-आधारित सत्रांचे आयोजन करतात, ज्यामध्ये डेटा लीड्स आणि एआय प्रॉडक्ट मॅनेजर्स यांचे अतिथी व्याख्यान, उद्योग तज्ज्ञांकडून प्रकल्पांसाठी मार्गदर्शन (मेंटॉरशिप), तसेच ऑटोमेशन किंवा जनरेटिव्ह एआय वापरणाऱ्या कंपन्यांसोबत थेट प्रकल्प आणि इंटर्नशिपचा समावेश असतो.8. PIBM मध्ये आम्ही आमच्या मजबूत कॉर्पोरेट नेटवर्कमुळे वेगळे ठरतो — 1000+ कंपन्या आणि 800+ कॉर्पोरेट नेते आमच्या शैक्षणिक उपक्रमांशी जोडलेले आहेत. आमचे विद्यार्थी BFSI, IT, ई-कॉमर्स आणि कन्सल्टिंग या क्षेत्रांतील उद्योग नेत्यांकडून थेट शिकतात, ज्यामुळे त्यांचे एआय आणि ऑटोमेशन प्रशिक्षण प्रत्यक्ष व्यवसाय परिस्थितींमध्ये तत्काळ उपयोगी ठरते. .प्रत्यक्ष साधनांसह अनुभवाधारित शिक्षण (Hands-On Learning with Real Tools)विद्यार्थी आता फक्त साधनांविषयी वाचणार नाहीत, ते त्यांचा प्रत्यक्ष वापर करतील. शिक्षण प्रक्रियेत अनुभवाला अधिक महत्त्व दिले जात आहे, जेणेकरून विद्यार्थी शिकलेल्या गोष्टी थेट उद्योगात लागू करू शकतील.विद्यार्थी म्हणून, तुम्ही विविध प्लॅटफॉर्म्स आणि कौशल्यांवर काम कराल. यात कल्पना निर्मिती आणि सामग्री विकासासाठी LLMs (लार्ज लँग्वेज मॉडेल्स) आणि प्रॉम्प्ट डिझाइन यांचा वापर समाविष्ट आहे. तसेच, प्रभावी आणि आकर्षक डॅशबोर्ड तयार करण्यासाठी डेटा व्हिज्युअलायझेशन, निर्णय घेण्यासाठी अॅनालिटिक्स आणि स्क्रिप्टिंगचे मूलभूत तत्त्वज्ञान, आणि व्यवसाय प्रक्रियांना सुलभ आणि जलद बनवण्यासाठी ऑटोमेशन साधनांचा (Automation Tools) वापर शिकवला जातो. .विद्यार्थी आणि नियोक्ते काय अपेक्षित करतात? (What Students & Employers Want?)विद्यार्थ्यांना आता फक्त सैद्धांतिक नव्हे तर व्यावहारिक अनुभव अपेक्षित आहे. तसेच, आजचे नियोक्ते अशा पदवीधरांची मागणी करत आहेत जे एआय आणि बिझनेस प्रॉब्लेम-सॉल्व्हिंग या दोन्ही कौशल्यांमध्ये निपुण असतील.नव्याने उदयास येणाऱ्या भूमिका:● मार्केटिंग विश्लेषक (Marketing Analyst)● डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशन मॅनेजर (Digital Transformation Manager)● बिझनेस प्रोसेस ऑटोमेशन कन्सल्टंट (Business Process Automation Consultant)● एआय विशेषतासह प्रॉडक्ट आणि स्ट्रॅटेजी भूमिका (Product & Strategy roles with AI specialization)● आणि इतर अनेकभविष्यातील नेत्यांना वेगळं ठरवणारी कौशल्ये (Skills that make Future Leaders Stand Out) .आज प्रत्येक नियोक्ता बहुप्रतिभा (Versatility) शोधत असतो — म्हणजेच एमबीए आणि पीजीडीएम पदवीधरांकडे तांत्रिक ज्ञानासोबत मानवी कौशल्येही असावीत.● अॅनालिटिक्सचे ज्ञान ठेवा: कच्चा डेटा अंतर्दृष्टीत (insight) कसा रूपांतरित होतो हे समजून घ्या.● डेटा साक्षर बना: चार्ट वाचणे, त्रुटी मर्यादा समजणे आणि मॉडेल आउटपुटचे अर्थ लावणे शिका.● ऑटोमेशनचा ROI समजून घ्या: कोणत्या वेळी स्वयंचलन (automation) फायदेशीर ठरते आणि कोणत्या वेळी मानवी निर्णय अधिक योग्य ठरतो हे ओळखा.● जनरेटिव्ह एआय साधनांसाठी प्रॉम्प्ट इंजिनियरिंगचे मूलभूत ज्ञान ठेवा, जेणेकरून उपयुक्त आणि अचूक परिणाम मिळतील.● संवाद कौशल्य विकसित करा: जे संघ तांत्रिक नसतील, त्यांच्यासाठीही डेटा अंतर्दृष्टी कृतीत रूपांतरित करा.● नेतृत्व आणि सहानुभूती: ऑटोमेशनसारख्या संक्रमण काळात टीम्सचे प्रभावीपणे व्यवस्थापन करा. .भारतातील एमबीएचे भविष्य (The Future of the MBA in India)निकट भविष्यातील एमबीएमध्ये आपण काही ठळक बदल पाहू शकतो — ब्लेंडेड लर्निंग मॉडेल्स (ऑनलाइन आणि ऑफलाइन शिक्षणाचा संगम), प्रमाणपत्रे आणि कार्यकारी कार्यक्रमांचे उन्नतीकरण, हायब्रिड प्रोफाइल्सना प्राधान्य देणाऱ्या प्लेसमेंट संधी, तसेच नीती आणि शासकीय जबाबदारीवर अधिक भर.तुमच्यासाठी याचा अर्थ असा की, तुमचा एमबीए प्रवास असा आखा जो सतत कौशल्यविकास (reskilling) करण्याची संधी देतो आणि अशा अनुभवांची निवड करा जे व्यवसायिक निर्णयक्षमता आणि डिजिटल कौशल्य दर्शवतात.अशा प्रकारचा दृष्टीकोन भविष्यातील व्यावसायिक जगात तुम्हाला अधिक सक्षम, लवचिक आणि तंत्रज्ञानसजग बिझनेसमन बनवेल. .निष्कर्ष भारतीय बिझनेस स्कूल्स, त्यात PIBM – पुणे आणि भारतातील एक प्रमुख एमबीए महाविद्यालय – यांचा अभ्यासक्रम आता अशा प्रकारे अद्यतनित केला जात आहे की तुम्ही तंत्रज्ञानाच्या शक्यता आणि मर्यादा समजणारा व्यवसाय नेते बनाल.जर तुम्ही तुमच्या एमबीएला कुतूहल, डिजिटल शिक्षण साधने, निर्णय घेण्याचा सराव, आणि नीतीचे महत्त्व कायम लक्षात ठेवून सुरू केले, तर तुम्ही केवळ नियोक्त्यांसाठी उपयुक्त ठरणार नाही; तर अत्यावश्यक व्यावसायिक बनाल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.