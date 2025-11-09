Indian History : भारताचा इतिहास केवळ राजा, सैन्य आणि विजयापुरता मर्यादित नाही; डॉ. कृष्ण गोपाल!

पुणे : "इंग्रजांच्या कूटनीती धोरणामुळे भारताचा गौरवशाली आणि महत्त्वपूर्ण इतिहास प्रकाशात आणला गेला नाही. आपला इतिहास केवळ राजा, सैन्य आणि विजयापुरता मर्यादित नसून तो संस्कृती, अर्थकारण, भाषा, दर्शन, साहित्य यांच्याशी संलग्न आहे," असे मत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सह सरकार्यवाह कृष्णगोपाल यांनी व्यक्त केले. इतिहासातील अनेक गोष्टींचे अद्यापही संशोधन झाले नसून, ते विद्यार्थ्यांना शिकविले जात नसल्याची खंतही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली..ज्येष्ठ इतिहास संशोधक आणि शिवचरित्रकार गजानन मेहेंदळे यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ श्रद्धांजली सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. ही सभा रविवारी फर्ग्युसन महाविद्यालयाच्या ॲम्फीथिएटरमध्ये पार पडली. सभेचे आयोजन 'भारत इतिहास संशोधक मंडळ' आणि 'डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी' यांच्या संयुक्त विद्यमाने करण्यात आले होते. 'इंडियन कौन्सिल ऑफ हिस्टॉरिकल रिसर्च’चे (आयसीएचआर) अध्यक्ष रघुवेंद्र तंवर, 'डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी'च्या नियामक मंडळाचे अध्यक्ष प्रमोद रावत, मंडळाचे अध्यक्ष प्रदीप रावत, चिटणीस व ज्येष्ठ इतिहास संशोधक पांडुरंग बलकवडे, खजीनदार नंदकुमार निकम आणि यावेळी उपस्थित होते..स्वागत नव्या पुस्तकांचे.मेहेंदळे यांच्या ‘शिवाजी : हिज लाइफ ॲन्ड टाइम्स’, ‘टिपू ॲज ही रिअली वॉज’, ‘छत्रपती शिवाजी महाराजांचे हिंदू, मुसलमान आणि ख्रिस्ती सेवक’ या पुस्तकांचे यावेळी पुनर्प्रकाशन करण्यात आले. डॉ. गोपाळ म्हणाले, "इतिहासाची आखणी समग्रपणे अभ्यास झाला तर त्यातील अनेक आयाम पुढे येतील. पाश्चात्यांचा इतिहासाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन राज्य केंद्रित आहे. मात्र भारताचा दृष्टीकोन समाज आणि संस्कृती केंद्रीत आहे. पाश्चात्य इतिहासकार तारखांच्या नोंदींमध्येच अडकले. मात्र आपण कार्याचे महत्त्व जाणून इतिहासात नोंद केली.".तंवर म्हणाले, "मेहेंदळे यांनी शिवाजी महाराज यांच्यावर लिहिलेले पुस्तक ४० वर्षीपुर्वी आले असते तर त्याचा इतिहासाच्या मुलभूत बाबींच्या अभ्यासाठी झाला असता. एखाद्या इतिहास संशोधकांची पुस्तके जोपर्यंत इंग्रजीत येत नाहीत तोपर्यंत तो आंतरराष्ट्रीय होत नाहीत. ही एक प्रकारे आपली विडंबनाच आहे. आपण काय ऐकले आहे ते पुस्तकात येते. त्यामुळे इतिहास पुस्तक रुपात येणाता तो अधीक अचूक असावा लागतो. त्याबाबत मेंहेंदळे यांनी केलेले कार्य महान आहे.".Book review: जगणं अर्थपूर्ण करणारी पुस्तकं .रावत यांनी प्रस्ताविकात मेहेंदळे यांच्या कार्याची व्याप्ती आणि आगामी काळात मेहेंदळे यांच्या प्रकाशित करण्यात येणाऱ्या साहित्याची माहिती दिली. युद्धनितीचा अभ्यास करण्यासाठी मंडळात गजानन मेहेंदळे अध्यासन साकारण्यात येणार आहे," असे ते म्हणाले. सुत्रसंचालन नंदकुमार निकम यांनी केले. पांडुरंग बलकवडे यांनी आभार मानले. फर्ग्युसन महाविद्यालय : गजानन मेहेंदळे यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ आयोजित श्रद्धांजली सभेत त्यांच्या तीन पुस्तकांचे पुर्नप्रकाशन करण्यात आले. यावेळी (डावीकडून) पांडुरंग बलकवडे, प्रमोद रावत, डॉ. कृष्ण गोपाल, रघुवेंद्र तंवर, प्रदीप रावत आणि नंदकुमार निकम..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.