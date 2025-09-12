Sakal Newspaper Ranking: ‘सकाळ’ देशात ‘टॉप टेन’मध्ये, वर्तमानपत्रांनी नोंदविली २.७७ टक्क्यांची वाढ

पुणे : भारतातील मुद्रित माध्यमांनी (प्रिंट मीडिया) गेल्या सहा महिन्यांत २.७७ टक्के इतकी आश्वासक वाढ नोंदविली आहे. भारतीय जनमानसावर वृत्तपत्र माध्यमांची पकड घट्ट असल्याची साक्ष या वाढीतून जगाला मिळाली आहे. ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्क्युलेशन (एबीसी) या संस्थेने नुकत्याच जाहीर केलेल्या अहवालातून ही माहिती समोर आली आहे..‘एबीसी’ने वाढीवर भाष्य करताना म्हटले आहे, की अहवाल कालावधीत भारतीय वृत्तपत्रांची वाढ उत्तमरीत्या झाली आहे. देशभरात दररोज २,९७,४४,१४८ इतक्या संख्येने वर्तमानपत्र खपतात. आधीच्या अहवाल कालावधीत (जुलै ते डिसेंबर २०२४) दररोजचा खप २,८९,४१,८७६ होता. जानेवारी ते जून २०२५ या कालावधीत वाढीचा वेग २.७७ टक्के (८,०२,२७२) आहे. मुद्रित माध्यमांसाठी हा कल अत्यंत आश्वासक आहे. .Chh. Sambhajinagar: गणेश विसर्जनावेळी जीवघेणा प्रसंग; गणेश भक्ताला जीवनरक्षक दलाने दिले वेळेवर जीवनदान.विश्वासार्ह, खात्रीलायक आणि तपशीलवार माहितीसाठी वाचक वृत्तपत्रांवरच विश्वास ठेवत आहेत. बातमी आणि जाहिरातींसाठी प्रभावी माध्यम म्हणून मुद्रित माध्यमांनी स्वतःचे स्थान पुन्हा एकदा बळकट केले आहे, असे संकेत वर्तमानपत्रांच्या खपाच्या वाढीवरून मिळत आहे, असे ‘एबीसी’ने प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे..‘एबीसी’च्या ताज्या अहवालात ‘सकाळ’ने राज्यात अव्वल क्रमांक कायम राखतानाच देशातील सर्वाधिक खपाच्या पहिल्या दहा वर्तमानपत्रांच्या यादीतही स्थान पटकाविले आहे. ‘एबीसी’च्या आकडेवारीनुसार, जानेवारी ते जून २०२५ या कालावधीत ‘सकाळ’चा दररोजचा सरासरी खप ११ लाख ४२ हजार ५७४ एवढा आहे..देशातील सर्वाधिक खपाच्या पहिल्या दहा वर्तमानपत्रांमध्येही मराठीमधील केवळ ‘दै. सकाळ’चा समावेश आहे. ‘सकाळ’च्या वाढीमध्ये वृत्तपत्र विक्रेत्यांचा आवर्जून सहभाग आहे. अंकातील बदल वाचकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी ‘सकाळ’च्या एजंट आणि विक्रेत्यांनी बहुमोल सहकार्य केले आहे. ‘सकाळ’च्या जाहिरातदारांनी आकर्षक जाहिराती करण्यासाठी ‘सकाळ’ची निवड करून वाचकांपर्यंत विविध उत्पादन आणि सेवांची माहिती पोहोचवली..MHADA Lottery Pune 2025: म्हाडाची ६१६८ घरांसाठी सोडत जाहीर; पुणे व पिंपरी चिंचवड शहर, ३१ ऑक्टोबरपर्यंत अर्ज करता येणार.वृत्तपत्र विक्रेते, जाहिरातदार यांच्या मदतीने ‘सकाळ’ दररोज माहितीचा खजिना घेऊन वाचकांपर्यंत पोहोचतो आहे. ‘सकाळ’ सातत्याने आपल्या दर्जामध्ये वाढ करत राहील आणि वाचकांना अधिकाधिक उत्तम दैनिक देत राहील, अशी व्यवस्थापनाची भूमिका आहे. बुधवारी प्रसिद्ध झालेल्या आकडेवारीमध्ये महाराष्ट्रातील वर्तमानपत्रांच्या आकडेवारीत दैनिक ‘पुढारी’चा खप ५७,७८४ असल्याचे ‘एबीसी’ अहवालावरून नमूद केले आहे. हा खप दैनिक ‘पुढारी’च्या सांगली आवृत्तीचा आहे. दैनिक ‘लोकमत’च्या खपाची आकडेवारी काही आवृत्यांची आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.