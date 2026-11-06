Indian Railways: रेल्वेगाड्यांचा सुपरफास्ट दर्जा काढला; १८ गाड्यांचा समावेश; एक जानेवारीपासून बदल, व बदल, दर होणार कमी

पुणे : मध्य रेल्वे प्रशासनाने १८ रेल्वे गाड्यांचा 'सुपरफास्ट' दर्जा काढून त्यांना 'नॉन-सुपरफास्ट'चा (साधारण एक्स्प्रेस) दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात पुणे-मुंबईदरम्यान धावणाऱ्या प्रगती एक्स्प्रेस व पुणे-काझीपेठ एक्स्प्रेस गाड्यांचा समावेश आहे.रेल्वे बोर्डाच्या निकषांनुसार या गाड्यांचा सरासरी वेग ५५ किलोमीटर प्रतितास यापेक्षा कमी असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा बदल १ जानेवारी २०२७ पासून लागू होणार आहे..रेल्वे बोर्डाच्या नियमांनुसार, 'सुपरफास्ट' दर्जासाठी गाडीचा सुरुवातीच्या स्थानकापासून ते अंतिम स्थानकापर्यंतचा (दोन्ही दिशांनी) सरासरी वेग किमान ५५ किमी/तास असणे अनिवार्य असते. मात्र, प्रगती एक्स्प्रेस, पुणे-काझीपेठ आणि जनशताब्दीसह १८ गाड्यांचा वेग या निकषांत बसत नसल्याचे स्पष्ट झाल्याने त्यांचा सुपरफास्ट दर्जा काढून घेण्यात आला आहे. यामुळे या सर्व गाड्यांचे क्रमांकही बदलले आहेत..रेल्वे गाड्यांना दर्जा कसा मिळतोएक्स्प्रेस : या गाड्यांचा सरासरी वेग साधारणपणे ४० ते ५० किमी/तास असतो. मात्र, प्रवासादरम्यान या गाड्यांचा कमाल वेग ११० ते १३० किमी/तासपर्यंत जातो.सुपरफास्ट : रेल्वे बोर्डाच्या नियमांनुसार कोणत्याही एक्स्प्रेस गाडीला 'सुपरफास्ट' दर्जा मिळवण्यासाठी तिचा संपूर्ण प्रवासातील सरासरी वेग किमान ५५ किमी/तास असणे अनिवार्य आहे.प्रीमियम गाड्या (राजधानी, शताब्दी, दुरांतो): या गाड्यांना मार्गावर विशेष प्राधान्य दिले जाते. यांचा सरासरी वेग ७० ते ९० किमी/तास आणि कमाल वेग १३० किमी /तासपर्यंत असतो..वंदे भारत एक्स्प्रेस : ही सेमी हायस्पीडगाडी असून तिचा कमाल वेग १६० किमी/तास इतका आहे. सध्या देशातील बहुतांश मार्गावर ती १३० किमी/तास या कमाल वेगाने धावते आणि तिचा सरासरी वेग साधारणपणे ७५ ते ८५ किमी/तास असतो.सुपरफास्ट दर्जा काढल्यानेसुपरफास्ट दर्जा असलेल्या गाड्यांसाठी रेल्वेकडून तिकिटात 'सुपरफास्ट सरचार्ज' (अतिरिक्त शुल्क) आकारला जातो. आता हा दर्जा काढल्यामुळे प्रवाशांना हा सरचार्ज द्यावा लागणार नाही, परिणामी प्रवासभाडे थोडे कमी होईल..सुपरफास्ट गाड्यांचे क्रमांक साधारणतः १२ किंवा २२ ने सुरू होतात. आता हे क्रमांक बदलून ११ ने सुरू होतील.रेल्वे धावताना सुपरफास्ट गाड्यांना इतर साधारण एक्स्प्रेस किंवा पॅसेंजर गाड्यांच्या तुलनेत विशेष प्राधान्य दिले जाते. आता या गाड्यांना प्राधान्य दिले जाणार नाही. परिणामी गाड्यांना उशीर होऊ शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.