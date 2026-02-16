Pune News: रेल्वे चालकाला सात किलोमीटर आधीच दिसणार सिग्नल; प्रवाशांना सुरक्षेचे ‘कवच ४.०’, २५० किमीवर यशस्वी चाचणी!

पुणे

पुणे: रेल्वे चालकाला आता इंजिनमध्येच सात किलोमीटर दूर असलेला सिग्नल दिसणार आहे. त्यामुळे तो आधीच रेल्वेचा वेग वाढवायचा की कमी करायचा, हा निर्णय घेऊ शकेल. परिणामी रेल्वेच्या गतीवर नियंत्रण ठेवणे व अपघात टाळण्यासाठी याची मदत होईल. रेल्वे प्रवास गतिमान होताना तो अधिक सुरक्षित होण्यासाठी देशातील महत्त्वाच्या रेल्वे मार्गावर ‘कवच’ प्रणाली कार्यान्वित केली जात आहे. पुणे विभागात ७००किलोमीटरच्या मार्गांपैकी २५० किमीपेक्षा जास्त अंतरावर ‘नॉन-सिग्नलिंग कवच’ची चाचणी घेण्यात आली असून, ती यशस्वी ठरली आहे.

