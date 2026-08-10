Indian Rice Export: तांदूळ निर्यातीच्या वेगाला ब्रेक लागणार?, शिपमेंटचा खर्च २ हजारांवरून ७,५०० डॉलरपर्यंत पोहोचला

मार्केट यार्ड : जागतिक बाजारपेठेत भारतीय तांदळाची मागणी कायम असून, जानेवारी ते जून २०२६ या सहा महिन्यांत निर्यात १२.२७ दशलक्ष टनांवर पोचली आहे. मात्र, जुलैपासून कार्गो कंटेनरची कमतरता आणि समुद्री वाहतूक खर्चात मोठी वाढ झाल्याने निर्यातीच्या वेगाला ब्रेक लागण्याची शक्यता आहे. काही महिन्यांपूर्वी १,५०० ते २,००० डॉलर्स असलेला एका शिपमेंटचा खर्च आता ७,००० ते ७,५०० डॉलर्सवर पोचल्याने निर्यातदारांसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे..Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.देशात पहिल्या सहामाहीत वेग घेतलेल्या तांदूळ निर्यातीची गती पुढील काळात कायम राखण्याचे मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. मागील वर्षी जानेवारी ते जून या कालावधीत भारतातून ११.६८ दशलक्ष टन तांदळाची निर्यात झाली होती. यंदा ती १२.२७ दशलक्ष टनांवर पोहोचली आहे. भू-राजकीय तणाव आणि युद्धजन्य परिस्थिती असतानाही भारताने निर्यातीत पाच टक्क्यांची वाढ नोंदविली आहे..जागतिक तांदूळ बाजारात थायलंड, व्हिएतनाम आणि पाकिस्तान हे भारताचे प्रमुख स्पर्धक आहेत. मात्र, या देशांच्या तुलनेत भारतीय तांदळाचे दर स्पर्धात्मक असल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारताचे स्थान मजबूत राहिले आहे. जागतिक तांदूळ निर्यातीपैकी सुमारे ४० टक्के निर्यात भारतातून होत असल्याचे व्यापाऱ्यांनी सांगितले. देशात गेल्या हंगामात तांदळाचे उत्पादन चांगले झाले. देशांतर्गत मागणीपेक्षा उत्पादन अधिक राहिल्याने निर्यातीसाठी पुरेसा माल उपलब्ध झाला. त्यातच भारतीय तांदळाचे दर थायलंड, व्हिएतनाम आणि पाकिस्तानच्या तुलनेत कमी असल्याने त्याचा फायदा निर्यातीला झाला..पहिल्या सहा महिन्यांत तांदूळ निर्यातीत पाच टक्क्यांची वाढ ही सकारात्मक बाब आहे. मात्र, जुलैपासून कार्गो कंटेनरची कमतरता आणि वाहतूक खर्चातील मोठी वाढ निर्यातीसमोर गंभीर आव्हान ठरत आहे. भारताला जागतिक बाजारातील स्थान टिकवायचे असेल तर सरकारने कार्गो उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि वाहतूक खर्च कमी करण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.- धवल शाह, निर्यातदार, जयराज ग्रुप.बिगर बासमतीने सावरली निर्यातबिगर बासमती तांदळाच्या निर्यातीत सुमारे ९ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. बांगलादेश, श्रीलंका, कॅमेरून आणि आफ्रिकी देशांतून बिगर बासमती तांदळाला मोठी मागणी मिळाली. बासमतीच्या निर्यातीतील घट भरून काढत बिगर बासमतीने देशाच्या एकूण तांदूळ निर्यातीला आधार दिला आहे..Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.पहिल्या सहा महिन्यांत निर्यातीची कामगिरी चांगली राहिली असली, तरी जुलैपासून परिस्थितीत बदल झाला आहे. निर्यातदारांना आवश्यक कार्गो कंटेनर पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होत नसल्याने वाहतुकीच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे. काही महिन्यांपूर्वी एक शिपमेंट पाठविण्यासाठी साधारण १,५०० ते २,००० डॉलर्स खर्च येत होता. आता हाच खर्च ७,००० ते ७,५०० डॉलर्सपर्यंत गेला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.