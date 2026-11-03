जहाजावर हल्ला, भारतीयाचा मृत्यू

ओमानजवळ हल्ल्यात
भारतीय खलाशाचा मृत्यू
पुन्हा व्यावसायिक जहाज लक्ष्य; १३ जण बचावले
नवी दिल्ली, ता. ३ (पीटीआय) : ओमानच्या किनाऱ्याजवळ एका व्यावसायिक जहाजावर झालेल्या हल्ल्यामध्ये एका भारतीय खलाशाचा मृत्यू झाला. या जहाजावर १४ भारतीय होते, उर्वरित १३ जणांची सुरक्षित सुटका करण्यात आल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाकडून आज सांगण्यात आले.
ही घटना ओमानच्या लिमाह गावापासून जवळ सोमवारी सायंकाळी घडली. अल-जुसूफी असे हल्ला झालेल्या जहाजाचे नाव आहे. सध्याच्या परिस्थितीवर ओमानमधील भारतीय दूतावास लक्ष ठेऊन आहे. तसेच, बचावलेले भारतीय आणि मृत खलाशाचे पार्थिव मायदेशी पाठविण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाबरोबर संपर्क साधण्यात आल्याचेही सांगण्यात आले. दरम्यान, भारताने या हल्ल्याच निषेध केला असून, या प्रदेशात सातत्याने व्यावसायिक जहाजांवर होत असलेले हल्ले चिंताजनक आहेत. या भागातील तणाव कमी व्हावा आणि या प्रदेशात पुन्हा शांतता व स्थैर्य प्रस्थापित व्हावे, यासाठी सध्याच्या चर्चेतून राजनैतिक तोडगा निघावा, असेही परराष्ट्र मंत्रालयाच्या निवेदनात म्हटले आहे. ‘व्यावसायिक जहाजे आणि नागरी पायाभूत सुविधांना लक्ष्य करणे तातडीने थांबले पाहिजे. आंतरराष्ट्रीय जलमार्गातून मुक्त आणि कोणतीही बाधारित वाहतूक आणि व्यापार तातडीने पूर्वपदावर आली पाहिजे,’ अशी अपेक्षा या निवेदनात नमूद करण्यात आली आहे.
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