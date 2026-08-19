पुणे

भारतीय विद्यार्थी जखमी

भारतीय विद्यार्थी जखमी
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मॉस्को : रशियातील एका भारतीय विद्यार्थ्याला बुधवारी ड्रोन हल्ल्यात किरकोळ दुखापत झाली असून त्याच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत, अशी माहिती मॉस्कोतील भारतीय दूतावासाने दिली. हा भारतीय विद्यार्थी उफा येथील बाश्किर स्टेट मेडिकल युनिव्हर्सिटीमध्ये शिक्षण घेत आहे. मात्र, भारतीय दूतावासाने विद्यार्थ्याचे नाव आणि इतर तपशील जाहीर केलेले नाहीत. ‘दूतावास विद्यार्थ्याच्या तसेच स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या संपर्कात असून, आवश्यक ती सर्व मदत केली जात आहे,’ असे दूतावासाने ‘एक्स’वरील पोस्टमध्ये म्हटले आहे.

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