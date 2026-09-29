Garfish : दिसायला एकसारखे, पण जनुकीय रचना वेगळी; ‘गारफिश’ माशाच्या एकाच प्रजातीत आढळल्या ७ वंशरेषा

- प्रज्वल रामटेकेपुणे - गोड्या पाण्यात आढळणाऱ्या आणि ‘गारफिश’ किंवा ‘नीडलफिश’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ‘झेनेंटोडॉन कॅन्सिला’ या माशाच्या एकाच प्रजातीच्या नावामागे सात वेगवेगळ्या जनुकीय वंशरेषा असल्याचे राज्यातील संशोधकांनी केलेल्या अभ्यासातून समोर आले आहे. बाह्यरूपाने सारखे दिसणारे हे मासे जनुकीयदृष्ट्या वेगळे असू शकतात..या वंशरेषांपैकी काहींना भविष्यात स्वतंत्र प्रजातीचा दर्जा मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, सात नव्या प्रजातींची नोंद झाल्याचा दावा या अभ्यासातून करण्यात आलेला नसून, त्यांचा प्रजाती म्हणून दर्जा निश्चित करण्यासाठी पुढील सखोल अभ्यास आवश्यक असल्याचे संशोधकांनी स्पष्ट केले आहे..या अभ्यासाचे निष्कर्ष ‘जर्नल ऑफ थ्रेटन्ड टॅक्सा’मध्ये प्रसिद्ध झाले आहेत. पुण्यातील ‘भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थे’च्या पश्चिम विभागीय केंद्रातील आणि करमाळा येथील प्रतापसिंह मोहिते-पाटील महाविद्यालयातील संशोधकांनी हा अभ्यास केला. डॉ. रणजित मोरे, डॉ. जीवन सरवडे, ए. शबनम आणि डॉ. के. पी. दिनेश यांनी उजनी जलाशयातून घेतलेल्या प्रमाणित नमुन्यांचा अभ्यास यामध्ये करण्यात आला..या नमुन्यांची जनुकीय माहिती भारतासह बांगलादेश, थायलंड, कोरिया आणि दक्षिण आफ्रिकेतील उपलब्ध ७७ जनुकीय क्रमांशी तुलना करण्यात आली. माशांच्या पेशींमधील माइटोकॉन्ड्रियल डीएनएतील ‘सीओआय’ जनुकाचा जनुकीय क्रमवाचन पद्धतीने अभ्यास करण्यात आला. त्यातून ‘झेनेंटोडॉन कॅन्सिला’ समूहात सात स्पष्ट जनुकीय वंशरेषा आढळल्या..उजनी जलाशयातील माशांची वंशरेषा गंगा नदीतून मूळ वर्णन झालेल्या ‘झेनेंटोडॉन कॅन्सिला’शी संबंधित असल्याचे आढळले. याशिवाय महाराष्ट्र, केरळ, तमिळनाडू, मणिपूर, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश आणि पश्चिम बंगालमधील माशांच्या समूहांमध्येही जनुकीय फरक आढळला..दिसायला एकसारखे; जनुकीय रचना वेगळीदेशातील विविध भागांतील हे मासे बाह्यरूपाने सारखे दिसत असले तरी त्यांच्या जनुकीय रचनेत फरक असू शकतो. त्यामुळे केवळ बाह्यरूप किंवा स्थानिक नावावरून प्रजातीची ओळख निश्चित करण्याला मर्यादा असल्याचे डॉ. के. पी. दिनेश यांनी सांगितले. या सात वंशरेषा स्वतंत्र प्रजाती आहेत का, हे निश्चित करण्यासाठी जनुकीय अभ्यासासोबतच शरीररचना, भौगोलिक प्रसार आणि इतर वैशिष्ट्यांचा सखोल अभ्यास करावा लागणार आहे. तसेच भारतातील आणि शेजारील प्रदेशांतील या माशांचे अधिक व्यापक नमुना संकलन आवश्यक असल्याचे संशोधकांनी नमूद केले आहे..‘दिसायला सारख्या असलेल्या माशांमध्ये जनुकीयदृष्ट्या मोठा फरक असू शकतो. या वंशरेषांचा जनुकीय आणि शरीररचनेच्या आधारे पुढील अभ्यास आवश्यक आहे.’- डॉ. रणजित मोरे, प्रमुख संशोधक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.