Pune News : भारतातील पहिली ‘एडीएएस टेस्ट सिटी’ पुण्यात; ‘एआरएआय’तर्फे उभारणी

पुणे - ऑटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआय) या संस्थेने भारतातील पहिल्या 'एडीएएस टेस्ट सिटी' या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची निर्मिती केली आहे. पुण्यातील तळेगावजवळील टाकवे येथे हा प्रकल्प उभा राहिला असून वाहन क्षेत्रातील उद्योगांना येथे प्रगत चालक सहाय्य प्रणाली अर्थात 'ॲडास' (एडीएस) या तंत्रज्ञानाची तपासणी करणे शक्य होणार आहे..'एआरएआय'चे संचालक डॉ. रेजी मथाई यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत ही घोषणा केली. टाकवे येथे २० एकर परिसरात उभारलेला हा प्रकल्प म्हणजे एक कृत्रिम शहररचना असून येथे भारतातील रस्त्यांचे प्रतिरूप तयार करण्यात आले आहे. यामुळे भारतातील वाहतुकीच्या प्रत्यक्ष परिस्थितीत 'ॲडास'मधील तंत्रज्ञान किती प्रभावीपणे काम करू शकेल, याची चाचणी सुरक्षित आणि नियंत्रित वातावरणात घेता येणार आहे. देशात अशा प्रकारे खास रस्त्यांचे जाळे उभारून 'ऑन-रोड' चाचणी घेण्याची ही पहिलीच सुविधा असून, भारताच्या वाहन परीक्षण व सुरक्षितता क्षेत्रातील महत्त्वाचा टप्पा आहे, असे डॉ. मथाई यांनी सांगितले..या प्रकल्पाची माहिती सर्वांना देण्यासाठी १२ डिसेंबरला 'ॲडास शो' या विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. 'आयेरा' कंपनीतर्फे हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला असून यावेळी 'एआरएआय'तर्फे येथील सुविधांचे प्रात्यक्षिक दाखवले जाणार आहे. यावेळी सरकारी अधिकारी, वाहन उद्योगातील तज्ज्ञ, कंपन्यांचे प्रतिनिधी आदी उपस्थित राहणार आहेत.या पत्रकार परिषदेला 'एआरएआय'च्या वरिष्ठ उपसंचालक उज्ज्वला कार्ले, विजय पंखावाला, 'बीएमडब्ल्यू'चे मुख्य डिलीव्हरी अधिकारी अमित वर्धमाने, 'आयेरा'चे संचालक नवील अहमद, 'स्टारकेन'चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप अगरवाल आदी उपस्थित होते..'ॲडास' म्हणजे काय?प्रगत चालक सहाय्य प्रणाली अर्थात 'ॲडास' हे तंत्रज्ञान वाहनांच्या आणि प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी, रस्ते अपघात कमी करण्यासाठी मदत करणारे आहे. सेन्सर्स, कॅमेरा, रडार यांच्या मदतीने रस्त्यावरील धोके ओळखून वाहनचालकांना त्यासंबंधी इशारा देण्याचे काम ही प्रणाली करते. काहीवेळा तंत्रज्ञानाच्या मदतीने ब्रेक लावण्यासारखी थेट कृतीही केली जाते..'ॲडास'मधील महत्त्वाची वैशिष्ट्ये -ऑटोमॅटिक इमर्जन्सी ब्रेकिंग - गाडीसमोर अडथळा आढळल्यास आपोआप ब्रेक लावणेअॅडॅप्टिव्ह क्रूझ कंट्रोल - समोरील वाहनापासून सुरक्षित अंतर ठेवून गाडीच्या वेगाचे आपोआप नियंत्रणलेन डिपार्चर वॉर्निंग - गाडी लेनच्या बाहेर सरकल्यास चालकाला सूचनाब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन - आरशात न दिसणाऱ्या भागात वाहन असल्यास चालकाला सूचनाट्रॅफिक साईन रेकग्निशन - रस्त्यावरचे वेगमर्यादा किंवा अन्य फलक ओळखून चालकाला सांगणेड्रायव्हर मॉनिटरिंग - चालकाला झोप आल्यास किंवा गाफील असल्यास इशारापेडेस्ट्रियन डिटेक्शन - रस्त्यावर पादचारी आढळल्यास गाडी आपोआप थांबवते.