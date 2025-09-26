पुणे : ‘‘एप्रिल ते जून २०२५ या तिमाहीत भारताच्या ‘जीडीपी’मध्ये ७.८ टक्क्यांनी वाढ झाली. हा केवळ योगायोग नसून सक्रिय आर्थिक धोरण, धाडसी सुधारणा, पायाभूत सुविधांची निर्मिती आणि सुधारित प्रशासन याचा परिणाम आहे,’’ असे मत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी व्यक्त केले. जागतिक पातळीवरील अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर बँकांची भूमिका अधिकच महत्त्वाची असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. .‘बँक ऑफ महाराष्ट्र’च्या ९१ व्या वर्धापन दिनानिमित्त पुण्यात आयोजित कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या. याप्रसंगी केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक सेवा विभागाचे सचिव एम. नागाराजू, बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी निधू सक्सेना आदी उपस्थित होते. यावेळी बँकेच्या विविध नवीन सेवा व उत्पादनांचे उद्घाटन सीतारामन यांच्या हस्ते झाले..Pune Crime : वारजे माळवाडी पोलिसांची मोठी कारवाई, सराईत गुन्हेगाराला पिस्तुलासह अटक.सीतारामन म्हणाल्या, ‘‘जागतिक पतमानांकन संस्थांच्या यादीत भारताचे सुधारलेले पतमानांकन हे जागतिक पातळीवर भारतीय अर्थव्यवस्था भक्कम असल्याचे दर्शवते आहे. गेल्या दहा वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्थेत आमूलाग्र बदल झाले असून, भारतीय अर्थव्यवस्था जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था झाली आहे. यात बँकिंग क्षेत्राचाही मोठा वाटा असून विशेषत: राष्ट्रीयीकृत बँकांचे योगदान महत्त्वाचे आहे.’’‘बँक ऑफ महाराष्ट्र’ने बँकिंग क्षेत्राच्या विविध परिमाणांमध्ये उत्तम कामगिरी केली आहे. महाराष्ट्रात मुख्यालय असलेल्या बँकेच्या ५५ टक्के शाखा महाराष्ट्राबाहेर आहेत, यातून बँकेची कामगिरी चांगली असल्याचे दिसते. बँकेने ‘गिफ्ट सिटी’मध्येही शाखा सुरू केल्याने बँकेला आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठही खुली झाली आहे, असे गौरवोद्गार सीतारामन यांनी काढले..नागाराजू म्हणाले, ‘‘गेल्या आर्थिक वर्षात राष्ट्रीयीकृत बँकांनी एक लाख ७८ हजार कोटींचा नफा नोंदवला आहे. हा आतापर्यंतचा सर्वाधिक नफा आहे. बँकांनी कृषी व संबंधित क्षेत्रांसाठीच्या कर्जांचे प्रमाण वाढवावे. तारण व हमीसाठी अडवणूक न करता गरज असेल, त्याला शैक्षणिक कर्ज द्यावे. कर्ज वाटप करताना कर्जांची गुणवत्ता व परतफेडीच्या क्षमतेकडे लक्ष द्यावे.’’ या वेळी बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या विविध नवीन सेवा व उत्पादनांचे उद्घाटन झाले.‘सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था’‘‘जागतिक पातळीवर अनिश्चितता वाढत असतानाही भारताच्या अर्थव्यवस्थेने स्थैर्य राखले आहे. मजबूत आर्थिक पाया, लोकसंख्येतील तरुणांचे लक्षणीय प्रमाण आणि देशांतर्गत मागणीवरील अवलंबित्वामुळे हे शक्य झाले आहे. कोरोनानंतरच्या काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेने वेगाने प्रगती केली असून सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून आपण ओळखले जात आहोत,’’ असे निर्मला सीतारामन यांनी नमूद केले..बँकेच्या नव्या मुख्यालयाचे उद्घाटन‘बँक ऑफ महाराष्ट्र’च्या बाणेरमधील नव्या मुख्यालयाचे उद्घाटन अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या हस्ते या वेळी झाले. सध्याची शिवाजीनगर भागातील ‘लोकमंगल’ इमारत सोडून बाणेर येथील भाडेतत्त्वावरच्या जागेत बँकेचे मुख्यालय स्थलांतरित झाले आहे. दृक-श्राव्य माध्यमातून या नव्या मुख्यालयाची माहिती देण्यात आली. सध्याच्या ‘लोकमंगल’ मुख्यालयातील जागा कमी पडत असल्याने नव्या प्रशस्त जागेत मुख्यालय सुरू करण्यात येत असल्याचे चित्रफितीत नमूद करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.