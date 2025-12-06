Indigo Flight Chaos : विमानाच्या गोंधळामुळे आमदार रस्त्यावर; नागपूर अधिवेशनासाठी निघाले मोटारीने!

पुणे

Nagpur Winter Session : इंडिगो विमान कंपनीच्या विमान फेऱ्यांमध्ये आलेल्या गोंधळामुळे रविवारी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनासाठी निघालेल्या पश्‍चिम महाराष्ट्रातील आमदारांनी विमान रद्द होण्याच्या भीतीने तिकीट रद्द केले. वेळेत अधिवेशनाला पोहोचण्यासाठी अनेक आमदारांनी स्वःच्या मोटारीने नागपूर गाठण्याचा निर्णय घेतला.
​ ब्रिजमोहन पाटील
पुणे : इंडिगो विमान कंपनीच्या अनेक विमान फेऱ्या रद्द झाल्याने देशभरातील हजारो प्रवाशांची गैरसोय झाली आहेच. पण त्यात आता पश्‍चिम महाराष्ट्रातील आमदारही अडकले आहे. रविवारी (ता.७) दुपारच्या विमानाचे तिकीट अनेकांनी काढले आहे. पण विमान रद्द होणार की वेळेवर उडणार यावरून गोंधळ निर्माण झाल्याने अनेक आमदारांनी स्वःच्या मोटारीने थेट नागपूर गाठण्याचा निर्णय घेतला आहे. विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सोमवारपासून (ता. ८) नागपूर येथे सुरु होते. त्यासाठी राज्याचे मंत्रिमंडळ रविवारी नागपूरमध्ये दाखल होत आहे. पश्‍चिम महाराष्ट्रातील आमदारांना नागपूरला जाण्यासाठी लोहगाव विमानतळ हे सोईचे आहे.

