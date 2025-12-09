पुणे

Indigo Plane : इंडिगो विमानाचा ‘मुक्काम’ हलविला; तांत्रिक बिघाड दूर

पुणे विमानतळावर गेल्या चार दिवसांपासून अडवून ठेवलेला ‘पार्किंग बे’ सोमवारी मोकळा झाला.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - पुणे विमानतळावर गेल्या चार दिवसांपासून अडवून ठेवलेला ‘पार्किंग बे’ सोमवारी मोकळा झाला. ‘सकाळ’मध्ये सोमवारी (ता. ८) या संदर्भात बातमी प्रसिद्ध होताच त्या ‘पार्किंग बे’पासून अखेर ते इंडिगोचे विमान दूर करण्यात आले. सोमवारी पुणे विमानतळावरील १० ‘पार्किंग बे’ आता विमानांसाठी उपलब्ध झाले आहे. त्यामुळे विमानाची वाहतूक सुरळीत होण्यास मदत होणार आहे.

