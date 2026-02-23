Pune Bangkok flight: पुणे-बँकॉक मार्गावर आंतरराष्ट्रीय विमानसेवाला ‘ब्रेक’; ‘इंडिगो’ची उन्हाळी हंगामात सेवा रद्द, कारण अस्पष्ट!

पुणे: ‘इंडिगो’ने यंदाच्या हिवाळी हंगामात विविध कारणास्तव, वेगवेगळ्या सेक्टरमधील आंतरराष्ट्रीय विमानसेवा रद्द केली. यात पुणे-बँकॉक विमानसेवेचादेखील समावेश आहे. पुणे विमानतळाचा उन्हाळी हंगाम हा २९ मार्चपासून सुरू होत आहे. या हंगामातील पुणे-बँकॉक आणि बँकॉक-पुणे या विमानाचे तिकीट बुकिंग रद्द केले आहे. ‘इंडिगो’ने ही सेवा रद्द करण्याच्या पाठीमागे कोणतेही ठोस कारण दिले नाही. केवळ कामकाजातील बदलामुळे ही सेवा रद्द करीत असल्याचे सांगितले..Pune News: महसूल विभागाचा निर्णय! राज्यातील ११ अपर जिल्हाधिकारी, ६९ अपर तहसील कार्यालयांची नव्याने होणार निर्मिती...‘इंडिगो’ची सेवा रद्द होत असल्याने प्रवाशांना आता पुण्याहून बँकॉकला जाण्यासाठी केवळ ‘एअर इंडिया एक्सप्रेस’च्या सेवेचा आधार असणार आहे. हवाई वाहतूक क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, ‘इंडिगो’कडून सध्या विविध व्यावसायिक आणि संचालनात्मक कारणांमुळे काही आंतरराष्ट्रीय सेवांचा आढावा घेतला जात आहे. याच प्रक्रियेचा भाग म्हणून अनेक मार्गांवरील सेवा रद्द करण्यात येत आहेत. पुणे-बँकॉक या बहुचर्चित आंतरराष्ट्रीय मार्गावरही कंपनीला प्रवाशांचा अपेक्षित असा प्रतिसाद मिळाला नाही. सततच्या कमी प्रतिसादामुळे ही सेवा चालविणे व्यावसायिकदृष्ट्या व्यवहार्य ठरत नसल्याने कंपनीने पुणे विमानतळाच्या उन्हाळी हंगामात पुणे-बँकॉक विमानसेवा रद्द केली..‘एअर इंडिया एक्सप्रेस’ची सेवापुण्याहून बँकॉकसाठी इंडिगो आणि एअर इंडिया एक्सप्रेसची सेवा आहे. यातून ‘इंडिगो’ बाहेर पडत आहे. त्यामुळे प्रवाशांना आता केवळ एअर इंडिया एक्सप्रेसच्या सेवेचा आधार असणार आहे. सध्या पुणे विमानतळावरून दुबई, बँकॉक आणि अबुधाबीसाठी विमानसेवा सुरू आहे. ‘इंडिगो’ची सेवा रद्द होत असल्याने काहीअंशी प्रवाशांना फटका बसणार आहे. या मार्गावर एकाच कंपनीची सेवा असल्याने प्रवाशांना पर्याय नसणार आहे. याचा परिणाम तिकिटांच्या किमतीवरदेखील होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही..आंतरराष्ट्रीय कनेक्टिव्हिटीला फटकाएकीकडे पुणे विमानतळावरून नवीन आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे सुरू करण्याची आणि कनेक्टिव्हिटी वाढविण्याची सातत्याने मागणी होत आहे. नवीन टर्मिनल सुरू झाल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय सेवा वाढतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र, अपुऱ्या प्रतिसादामुळे चालू असलेली बँकॉकची आंतरराष्ट्रीय सेवाही बंद पडणे, हा पुणे विमानतळाच्या आंतरराष्ट्रीय विस्तारासाठी एक मोठा धक्का मानला जात आहे..Interfaith love Story: कॉलेज जीवनात अडकले ‘प्रेमाच्या बेडीत’; जाती-धर्माच्या चौकटीपलीकडचे प्रेम, फिरदोस-मेहवश यांची प्रेमकहाणी!.विमान कंपन्या दर हंगामाच्या वेळी स्लॉट आणि प्रवाशांच्या प्रतिसादाचा विचार करतात. पुणे-बँकॉक सेवेला प्रवाशांचा अपेक्षित प्रतिसाद लाभत नसेल, तर त्यांनी सेवा रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय हा व्यावसायिक दृष्टिकोनातून घेतला आहे. कदाचित ते दुसऱ्या सेक्टरमध्ये सेवा सुरू करू शकतात.- धैर्यशील वंडेकर, हवाई वाहतूक तज्ज्ञ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.