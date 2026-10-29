पुणे, ता. २९ ः दिवंगत गायिका स्वरयोगिनी डॉ. प्रभा अत्रे यांच्या मातोश्री व बालसाहित्यकार इंदिराबाई अत्रे यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ देण्यात येणाऱ्या ‘इंदिरा अत्रे बालसाहित्यकार’ पुरस्कारांची घोषणा गुरुवारी करण्यात आली. गणेश मतकरी, प्रणव सखदेव, आश्लेषा महाजन, ‘कुल्फी’ मासिक, सई देशपांडे, श्रीपाद ब्रह्मे, संजय ऐलवाड हे यंदाच्या पुरस्कारांचे मानकरी आहेत.
डॉ. प्रभा अत्रे फाउंडेशनच्या सचिव डॉ. भारती एम. डी. व कार्यक्रम निर्देशक प्रसाद भडसावळे यांनी ही माहिती दिली. गणेश मतकरी यांच्या ‘इअरफोन्स’, प्रणव सखदेव यांच्या ‘के कनेक्शन्स’, आश्लेषा महाजन यांच्या ‘गप्पी गप्पा आणि इतर कथा’ या पुस्तकांना आणि ऋषिकेश दाभोळकर, हर्षल कोऱ्हाळे यांच्या ‘कुल्फी’ दिवाळी अंकाला पुरस्कार जाहीर झाले आहेत.
अभिषेक जाखडे लिखित ‘जंगलातलं चांदणं’ या पुस्तकाच्या मुखपृष्ठ, आतील चित्रांसाठी चित्रकार सई देशपांडे यांना पुरस्कार जाहीर झाला. श्रीपाद ब्रह्मे यांच्या ‘फुलपाखरू’ आणि संजय ऐलवाड यांच्या ‘झिब्राची गोष्ट’ या पुस्तकांना विशेष उल्लेखनीय पुस्तकांचे पुरस्कार देण्यात येणार आहेत. पुरस्कार वितरण सोहळा १४ नोव्हेंबरला सकाळी ११ वाजता नवी पेठेतील पत्रकार भवनमधील मुख्य सभागृहात होणार असून, ज्येष्ठ साहित्यिक व माजी संमेलनाध्यक्ष भारत सासणे यांच्या हस्ते पुरस्कार प्रदान केले जातील.
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