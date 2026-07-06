पुणे

Indarani River Flood : इंद्रायणी नदीला पूर! भावडीतील पाच घरे पाण्याखाली

इंद्रायणी नदीला पूर आल्याने वाघोली जवळील भावडी गावातील कदमवस्ती परिसरातील चार पाच घरे पाण्याखाली गेली आहेत.
Home underwater in flood

Home underwater in flood

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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वाघोली - इंद्रायणी नदीला पूर आल्याने वाघोली जवळील भावडी गावातील कदमवस्ती परिसरातील चार पाच घरे पाण्याखाली गेली आहेत. या घरातील २५ ते ३० व्यक्ती व ३० ते ३५ जनावरे यांना सुरक्षित स्थळी हलविण्यात आले.

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