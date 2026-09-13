Indrayani River Pollution: इंद्रायणी नदीत रसायनयुक्त सांडपाणी; ऑक्सिजन शून्य, मासे मृत्युमुखी, आळंदीतील भाविकांच्या आरोग्यावर गंभीर संकट

आळंदी : इंद्रायणी नदीतील वाढत्या प्रदूषणामुळे नदीपात्रातील मासे मृत पावले आहेत. पिंपरी-चिंचवड शहरातून सोडल्या जाणाऱ्या प्रदूषित रसायनयुक्त सांडपाण्यामुळे पाण्यातील ऑक्सिजनचे प्रमाण शून्य झाले आहे. इंद्रायणी नदीचा एक प्रकारे खूनच प्रदूषण करणाऱ्या समाजकंटकांकडून होत आहे. आळंदी परिसरातील भाविक आणि ग्रामस्थांच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. तीर्थस्नान करणाऱ्या भाविकांच्या आरोग्याचा प्रश्न जटील झाला आहे. छायाचित्र : आळंदी : पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका हद्दीतून आलेल्या प्रदूषित सांडपाण्यामुळे इंद्रायणी नदी पात्र काळवंडले असून ऑक्सिजन अभावी मासे मरू लागले आहेत.पूर्ण: विलास काटे..पवित्र तीर्थक्षेत्र आळंदी आणि परिसरातून वाहणाऱ्या इंद्रायणी नदीत थेट सोडल्या जाणाऱ्या मैलामिश्रित आणि रसायनांमुळे सन 2005 पासून भीषण जलप्रदूषण झाले आहे. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका हद्दीतून गुरुवारी शुक्रवारी शनिवारी हमखास सांडपाणी सोडले जाते. केवळ पिंपरी-चिंचवड महापालिका नाही, तर इंद्रायणीच्या उगमस्थानापासून नदीकाठच्या गावांतील प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी आणि औद्योगिक वसाहतींमधील कारखान्यांचे रसायनयुक्त सांडपाणी थेट पात्रात मिसळल्याने पाण्यातील ऑक्सिजनचे प्रमाण खालावले आहे. परिणामी, आळंदी येथील सिद्धबेट बंधारा भागामध्ये नदीपात्रात मोठ्या प्रमाणावर मासे मृतमुखी पडल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे..आळंदी हे राज्यातील प्रमुख वारकरी तीर्थक्षेत्र असल्याने दररोज हजारो भाविक माऊलींच्या दर्शनासाठी येथे येतात. पवित्र इंद्रायणीत स्नान करणे आणि तीर्थ म्हणून पाणी प्राशन करणे असे प्रकार भाविकांकडून होत असतात. मात्र, या अत्यंत दूषित पाण्यामुळे भाविकांना त्वचारोग आणि पोटाचे गंभीर आजार होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. इंद्रायणीत तीर्थस्नान कसे करायचे, असा प्रश्न प्रदूषण झालेल्या पाण्यामुळे निर्माण झाला आहे..याशिवाय, चिंबळी, मोई, केळगाव, आळंदी, चऱ्होली, धानोरे, मरकळ, गोलेगाव, सोळू या गावांतील शेतीसाठी या पाण्याचा वापर केल्यास मानवी आरोग्य, पिके आणि पशु-पक्ष्यांवर याचे दूरगामी दुष्परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे..केळगावचे ग्रामस्थ सुखदेव वहिले यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. केमिकल मिश्रित पाण्यामुळे जलचर नष्ट होत आहेत. शेतीच्या पाण्याची गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे. सरकार आणि प्रशासनाचे पूर्णपणे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला..महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (MPCB) यावर तातडीने कठोर कारवाई करून प्रदूषण रोखावे. नदी सुधार योजनेतून निधी मंजूर केला, मात्र प्रत्यक्ष नदी बचाव कधी होणार? आज मासे मेले, उद्या माणूस मरण्याची वाट सरकार पाहते काय?सामाजिक कार्यकर्ते, प्रशांत रावळ.तीर्थक्षेत्र आळंदीत आल्यानंतर तीर्थस्नान गटारगंगेत कसे करायचे, असा प्रश्न पडतो. मात्र वारकऱ्यांच्या नित्यनेमात खंड येऊ नये म्हणून वारकरी दुर्लक्ष करून तीर्थस्नान करतो. सरकारने आता वारकऱ्यांचा अंत पाहू नये.जालिंदर महाराज गरड (बीड).इंद्रायणी प्रदूषणाबाबत आज सकाळीच पिंपरी-चिंचवडचे महापौर रवी लांडगे यांना फोटो आणि व्हिडिओ पाठवले आहेत. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना याबाबत कल्पना दिल्याचे श्री. लांडगे यांनी सांगितले असून, लवकरच कार्यवाही केली जाईल.नगराध्यक्ष, प्रशांत कुऱ्हाडे.नदी सुधार योजना केवळ कागदावरचइंद्रायणी नदी प्रदूषणमुक्तीसाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने इंटरसेप्टर लाईन आणि सीईटीपी उभारण्याचे काम 2023 मध्ये सुरू केले, प्रत्यक्षात त्याचा काहीच परिणाम झाला नाही. महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे प्रदूषण नियंत्रण मंडळ अधिकारी अशा प्रदूषण करणाऱ्या घटकांवर कारवाई कधी करणार आणि प्रदूषण कधी थांबवणार असा सवाल आता नागरिकांना पडत आहे. पीएमआरडीएच्या वतीने कुरवंडे गाव ते तुळापूरपर्यंत नदीच्या पाण्याचे नमुने अनेक वेळा तपासण्यात आले, मात्र त्यावर पुढील कार्यवाही शासकीय यंत्रणेकडून काहीच केली गेली नाही. परिणामी प्रदूषण करणाऱ्यांचे फावले आहे. महाराष्ट्र सरकारने इंद्रायणी नदी सुधार योजनेचा 1100 कोटींचा प्रकल्प तयार केला. त्यापैकी 550 कोटी निधी मंजूर झाला, मात्र अद्याप सर्वकाही कागदावरच असल्याचे चित्र आहे. सन 2000 पासून इंद्रायणीशी गटारगंगा मात्र कायमच आहे. पाणी हे जीवन आहे, नदीला माता म्हणतात, मात्र राज्य सरकार नदी संवर्धनाकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करत असल्याचे चित्र आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.