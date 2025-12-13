Video: पुण्यात इंदुरीकर महाराज आणि पोलिसांमध्ये बाचाबाची! आयोजक धावले अन्...

Indurikar Maharaj: मुलीच्या साखरपुड्यातील खर्चामुळे वादात अडकलेले इंदुरीकर महाराज आता पुन्हा चर्चेत आले आहेत. पुण्यामध्ये त्यांच्या कीर्तनाचं आयोजन करण्यात आलेलं होतं. परंतु त्यामुळे वाहतूककोंडी झाली आणि पोलिस चिडले. पोलिसांनी थेट इंदुरीकर महाराजांवरच आरोप केले. प्रसंगाचं गांभीर्य ओळखून आयोजकांनी मध्यस्थी केली..पुण्यातील काळेपडळ परीसरात शुक्रवारी रात्री इंदुरीकर महाराज यांच्या कीर्तनाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आलेला होता. मात्र याचवेळी मोठी वाहतूक कोंडी झाल्याने एकच गोंधळ उडाला. वाहतूक पोलीस आणि इंदुरीकर महाराजांमध्ये बाचाबाची झाली..''तुमच्यामुळे वाहतूक कोंडी झाली'', असं म्हणत वाहतूक पोलिसांनी इंदुरीकर महाराजंवर आरोप केले. घटनेचं गांभीर्य ओळखून आयोजकांनी मध्यस्थी केली आणि वाद टळला. या गोंधळामुळे कीर्तन तब्बल तासभर उशिराने सुरु झालं. पुणे शहरात त्या प्रसंगाची चांगलीच चर्चा रंगली आहे..Crime News : वन विभागाचा अवैध लाकूड तस्करांना दणका! सटाणा-मालेगाव परिसरात दोन स्वतंत्र कारवायांत सुमारे ४ लाखांचा मुद्देमाल जप्त.इंदुरीकर महराजांच्या कीर्तनाला हजारो लोक गर्दी करतात. त्यांची विनोदी शैली आणि त्यातून प्रबोधन, यामुळे त्यांचं कीर्तन लोकप्रिय आहे. लग्नामध्ये कमी खर्च करावा, असं ते कीर्तनामध्ये वारंवार सांगत असतात. परंतु जेव्हा त्यांच्याच मुलीचा साखरपुडा झाला तेव्हा मात्र पैशांची उधळपट्टी दिसून आली. त्यामुळे लोकांनी त्यांना ट्रोल केलं..Elon Musk : इलॉन मस्क आणणार इतिहासातील सर्वात मोठा IPO! SpaceX ची व्हॅल्युएशन होणार तब्बल 800 अब्ज डॉलर.लोकांच्या ट्रोलिंगला कंटाळून इंदुरीकर महाराजांनी लवकरच कीर्तनसेवा बंद करणार असल्याचं म्हटलं होतं. मात्र मुलीचं लग्न जंगी करेन, असंही ते म्हणालेले. माझ्या मुलींच्या कपड्यांवर बोलण्याचा कुणालाही अधिकार नाही, अशी खंत त्यांनी बोलून दाखवली. कोणत्या ना कोणत्या कारणाने इंदुरीकर महाराज मात्र चर्चेत येत असतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.