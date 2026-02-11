पुणे

P Velarasu : औद्योगिक विकासासाठी १० हजार एकरांचे संपादन करणार

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड जवळच्या उद्योग क्षेत्रात औद्योगिक विकासासाठी आगामीकाळात १० हजार एकर जमिनीचे संपादन करण्याची तयारी सरकारने केली.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - ‘पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गालगतच्या परिसरासह पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड जवळच्या उद्योग क्षेत्रात औद्योगिक विकासासाठी आगामीकाळात १० हजार एकर जमिनीचे संपादन करण्याची तयारी सरकारने केली आहे.

