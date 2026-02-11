P Velarasu : औद्योगिक विकासासाठी १० हजार एकरांचे संपादन करणार

पुणे - ‘पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गालगतच्या परिसरासह पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड जवळच्या उद्योग क्षेत्रात औद्योगिक विकासासाठी आगामीकाळात १० हजार एकर जमिनीचे संपादन करण्याची तयारी सरकारने केली आहे..‘पुणे ग्रोथ हब’च्या दृष्टीने केल्या जाणाऱ्या विकास प्रकल्पांसह नव्याने येणारी उद्योगांची मागणी लक्षात घेता, वाहन उत्पादनासह इतर उद्योगांना चालना देण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत,’ अशी माहिती महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे (एमआयडीसी) मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. वेलारासू यांनी आज दिली..‘मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज ॲण्ड अॅग्रिकल्चर’च्या (एमसीसीआयए) वतीने दोन दिवसीय ‘पुणे इंटरनॅशनल बिझनेस समिट’ आयोजित करण्यात आली होती. समिटच्या समारोप सत्रात वेलारासू यांनी पुण्यालगतच्या भविष्यातील वाढीची दिशा मांडली. ‘एमसीसीआयए’चे महासंचालक प्रशांत गिरबने यांनी त्यांच्याशी संवाद साधला..वेलारासू म्हणाले, ‘पुण्यात भविष्यात अनेक उद्योग येणार असून त्यासाठी आम्ही सज्ज राहण्याचा प्रयत्न करत आहोत. पुणे परिसरातील उद्योगविकास केवळ वाहननिर्मितीपुरता मर्यादित न ठेवता उत्पादनक्षम, रोजगारनिर्मिती करणाऱ्या क्षेत्रांवर भर देण्यात येत आहे. ‘एमआयडीसी’कडून उद्योगवाढीसाठी व्यापक आणि दीर्घकालीन नियोजन सुरू आहे..देशातील ५३ टक्के डेटा सेंटर्स क्षमतेसह महाराष्ट्र आघाडीवर असून, त्यामध्ये पुण्याची भूमिका महत्त्वाची आहे. दिघी औद्योगिक वसाहतीत ७५०० एकरांपेक्षा जास्त जमीन आहे, मात्र ऑटोमोबाइल उत्पादक तिथे जाण्यास फार इच्छुक दिसत नाही. बहुतेक उत्पादकांना चाकणमध्ये जमीन हवी आहे.’.पी. वेलारासू म्हणाले....संरक्षण उद्योग, स्टार्टअप्स आणि फ्रन्टिअर टेक्नॉलॉजीवर भरमहाराष्ट्रात देशातील सुमारे ५३ टक्के डेटा सेंटर्सनांदेडमध्ये पीपीपी तत्त्वावर २५०० एकरांवर ‘फार्मा सिटी’सेमीकंडक्टर उत्पादन आणि वापर महाराष्ट्रात शक्य असल्याने बाजारपेठ उपलब्धनवतंत्रज्ञान क्षेत्रातील उच्च व्यवस्थापनात महिलांचे प्रमाण मोठेजुन्या नियमांमुळे उद्योगांना मदत करणे अवघडव्यवहारसुलभता सुधारण्यासाठी एमआयडीसीकडून मोठ्या प्रमाणात विकेंद्रीकरण .जमिनींच्या कृत्रिम टंचाईचे चित्र‘राज्यात गुंतवणूक करण्यास इच्छुक असलेल्या कंपन्या ठराविक भागातच जमिनींची मागणी करतात. त्यामुळे सरकार उद्योगांना देऊ करत असलेल्या जमिनींची कृत्रिम टंचाई निर्माण होत असल्याचे चित्र दिसते, प्रत्यक्षात तशी स्थिती नाही. एमआयडीसीकडे सुमारे १० हजार एकर जमीन उपलब्ध असून त्यापैकी २५०० एकर जमीन फार्मा पार्कसाठी दिली आहे..तरीही आमच्याकडे सुमारे ७५०० एकर जमीन शिल्लक आहे. नागपूर, चंद्रपूर आणि वर्धा परिसरात सुमारे १० हजार एकरांवर स्टील उद्योग विकसित करण्यात येत आहे. राज्यात संरक्षण व एरोस्पेस क्षेत्रासाठी भक्कम परिसंस्था तयार होत असून ‘एमआयडीसी’ने विविध भागीदारी प्रकल्पांमध्ये सुमारे ३०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे,’’ अशी माहिती वेलारासू यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.