Indapur News : इंदापूर औद्योगिक विकासाला मिळणार गती! ‘एमआयडीसी’साठी एक हजार एकर जमीन

वालचंदनगर - इंदापूर तालुक्यातील जंक्शन परिसरामध्ये होणाऱ्या 'एमआयडीसी'साठी महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या रत्नपुरी मळ्यातील एक हजार एकर जमीन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे (एमआयडीसी) हस्तांतरित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. यामुळे इंदापूरच्या औद्योगिक विकासाला नवी दिशा मिळणार असून, उपमुख्यमंत्री दिवंगत अजित पवार यांचे स्वप्न साकार होणार आहे..उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर झालेल्या पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत इंदापूरकरांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. जंक्शनमध्ये औद्यागिक वसाहत निर्मितीचे स्वप्न अजित पवार आणि इंदापूरचे आमदार व कृषिमंत्री दत्तात्रेय भरणे यांनी पाहिले होते.यासाठी भरणे यांनी अजित पवार यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता. यापूर्वी जंक्शनच्या 'एमआयडीसी'साठी १३१ हेक्टर जमीन प्रस्तावित होती. त्यात वाढीव एक हजार एकर जमिनीची मागणीही केली होती. अजित पवार यांनी इंदापूरकरांना वाढीव जमीन देण्याचे वचन दिले होते..उपमुख्यमंत्री पदाची सूत्रे हातात घेताच सुनेत्रा पवार यांनी इंदापूरकरांचा एमआयडीसी प्रश्न मार्गी लावला. यामुळे अजित पवार यांचे स्वप्न पूर्ण होणार असल्याचे भरणे यांनी सांगितले. या निर्णयामुळे जंक्शन परिसरातील उद्योजकांनी आनंद व्यक्त केला..इंदापूर, बारामती व संपूर्ण जिल्ह्यातील औद्योगिक गुंतवणुकीला गती मिळणार आहे. हजारो युवकांना रोजगाराच्या संधी, स्थानिक उद्योजकतेला चालना आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवे बळ मिळणार आहे. औद्योगिक विकासाच्या दिशेने राज्याने आणखी एक निर्णायक टप्पा गाठला असून, इंदापूर लवकरच नव्या उद्योगांचा केंद्रबिंदू म्हणून उभे राहील.- दत्तात्रेय भरणे, कृषिमंत्री.