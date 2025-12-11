Pune Metro : पुणे महानगराच्या वाढत्या वाहतुकीवर तोडगा काढण्यासाठी मेट्रो टप्पा–२ आणि रिंग रोडला गती द्या! - आमदार शिरोळे यांची ठाम मागणी

शिवाजीनगर : मेट्रो रेल्वेचा दुसरा टप्पा, शहरातील अंतर्गत रिंग रोड आदी पायाभूत सुविधांना सरकारने गती द्यावी, अशी मागणी आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी विधानसभेत बोलताना केली. पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेत आमदार शिरोळे यांनी प्रमुख मागण्या मांडल्या.. मेट्रोच्या दुसऱ्या टप्प्यातील खराडी- हडपसर -स्वारगेट- खडकवासला, नळ स्टॉप- वारजे- माणिकबाग हे मार्ग तसेच रामवाडी ते वाघोली, वनाज ते चांदणी चौक, सिव्हिल कोर्ट ते लोणी काळभोर अशा विस्तारित कामांना जमीन संपादनासह गती मिळावी. पुण्याभोवतीच्या रिंग रोडसाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखावा आणि निधी वाढवून मिळावा..भूमिगत मेट्रो मार्गाची निविदा अखेर मंजूर \nस्वारगेट- कात्रज मार्ग ः तीन महिन्यांत कामाला सुरवात होणार.शहराची अंतर्गत वाहतूक सुरळीत होण्यासाठी जमीन संपादन आणि वेगवेगळ्या परवानग्या मिळविण्याच्या कामाला वेग यावा. शिवाजीनगर एसटी टर्मिनस हा प्रकल्प गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेला आहे, तो तातडीने पूर्ण करण्यात यावा. रेंज हिल रेल्वे भुयारी मार्गाचे रुंदीकरण तातडीने व्हावे. नवीन मुंबई विमानतळ प्रकल्पाच्या धर्तीवर पुण्याचे नवीन पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या कामास तातडीने सुरूवात करावी. अशा विविध मागण्या आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी विधानसभेत बोलताना केल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.