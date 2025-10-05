पुणे

PMC Health News : महापालिकेच्या आरोग्य विभागातील कर्मचाऱ्यांना वारसा हक्क लागू

PMC Employees : पुणे महापालिकेच्या आरोग्य विभागातील कीटक प्रतिबंधक व नागरी हिवताप विभागामधील चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांसाठी अखेर 'वारसा हक्क' लागू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय महापालिका आयुक्तांनी घेतला आहे.
PMC Health News

PMC Health News

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : महापालिकेच्या आरोग्य विभागातील कर्मचाऱ्यांना वारसा हक्क लागू करण्याचा निर्णय महापालिका आयुक्‍तांनी घेतला आहे. पुढील कार्यवाही आरोग्य विभाग व प्रशासन विभागाकडून केली जाणार आहे.

Loading content, please wait...
pune
pmc
pune muncipal corporation
Government

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com