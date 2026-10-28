Manchar News : पोखरी घाट अपघातातील जखमींवर मंचर उपजिल्हा रुग्णालयात उपचार; गंभीर जखमी चौघांना पुढील उपचारासाठी पुण्याला हलविले

मंचर - मंचर ते भीमाशंकर मार्गावरील पोखरी घाटात बुधवारी (ता. २८) प्रवासी इको गाडी सुमारे २०० ते ३०० फूट खोल दरीत कोसळून झालेल्या भीषण अपघातातील जखमींना मंचर उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. येथे वैद्यकीय पथकाने तातडीने उपचार सुरू केले. प्राथमिक उपचारानंतर प्रकृती गंभीर असलेल्या चार जखमींना पुढील उपचारासाठी पुण्यातील खासगी रुग्णालयात हलविण्यात आले..या अपघातात चालक ज्ञानेश्वर गोविंद गवारी (वय ४१, रा. ढगेवाडी, कोंढवळवड, ता. आंबेगाव) आणि कलावतीगजानन भोजने रा. भोजनेवाडी शिनोली) यांचा मृत्यू झाला असून चार जण गंभीरजखमी झाले आहेत. जखमींमध्ये कांचन संदीप केंगले (वय-३५, रा. नांदूरकीची वाडी, जांभोरी), शिवाजी मारुती डामसे (वय-६०, रा. गोहे खुर्द), योगेश देवराम भांगे (वय-६०, रा. तांबे, ता. जुन्नर) आणि सुभद्रा प्रमोद केंगले (वय-४०, रा. नांदूरकीची वाडी, जांभोरी) यांचा समावेश आहे..अपघाताची माहिती मिळताच जखमींना तातडीने मंचर उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. शिवाजीराव जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली डॉ. रामप्रसाद गायकर, डॉ. चेतन भागवत, डॉ. साहिल टाके, डॉ. स्नेहल बोंबले, डॉ. अनुजा शिंगाडे आणि डॉ. हेमंत चिखले यांच्या वैद्यकीय पथकाने जखमींवर तातडीने उपचार केले..दरम्यान, पुणे जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष विवेक वळसे पाटील यांनी रुग्णालयात भेट देऊन जखमींच्या प्रकृतीची माहिती घेतली. प्रकाश घोलप, प्रवीण पारधी, रामदास वळसे-पाटील यांनी जखमींना मदत केली. गंभीर जखमींना पुढील उपचारासाठी पुण्यातील खासगी रुग्णालयात पाठविण्याची व्यवस्था केली. तसेच संबंधित रुग्णालयातील डॉक्टरांशी संपर्क साधून उपचारांबाबत समन्वय साधला. जखमींना आवश्यक मदत मिळावी यासाठी कार्यकर्त्यांचीही व्यवस्था केली.अपघातातील जखमी रुग्णालयात दाखल झाल्यानंतर त्यांच्या नातेवाइकांनी मोठ्या संख्येने रुग्णालय परिसरात गर्दी केली होती. त्यामुळे परिसरात शोकाकुल वातावरण निर्माण झाले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.