ज्ञानमंदिरात वक्तृत्व स्पर्धा उत्साहात

आळेफाटा, ता. १३ : आळे (ता. जुन्नर) येथील ज्ञानेश्वर ग्रामोन्नती मंडळ आळे, संतवाडी, कोळवाडी संचलित ज्ञानमंदिर हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालयाचे निवृत्त शिक्षक जी. एल. गुंजाळ यांच्या ८१ व्या वाढदिवसानिमित्त वक्तृत्व स्पर्धेचे आयोजन केले होते. या वेळी विद्यार्थ्यांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवत विविध विषयांवर प्रभावीपणे आपले विचार मांडले.
लहान गटातील वक्तृत्व स्पर्धेमध्ये वैष्णवी साळवे प्रथम, अन्वी डुंबरे द्वितीय, दूर्वा कुऱ्हाडे तृतीय तर मोठ्या गटातील वक्तृत्व स्पर्धेत मयूरी सरजिने प्रथम, साक्षी कुऱ्हाडे द्वितीय, ज्ञानदा पाडेकर तृतीय क्रमांक मिळवला. विद्यार्थ्यांनी आत्मविश्वास पूर्ण सादरीकरण करत आपल्या वक्तृत्व कौशल्याची चमक दाखवली.
या कार्यक्रमास जी. एल. गुंजाळ, संस्थेचे माजी अध्यक्ष व विद्यमान संचालक किशोर कुऱ्हाडे, मुख्याध्यापक संदीप भवारी, ज्येष्ठ शिक्षक ज्ञानेश्वर वाघ यांची प्रमुख उपस्थिती होती. वक्तृत्व स्पर्धेचे परीक्षण सरिता घुले, सुषमा घुले व स्वाती सदामते यांनी केले. माउली आडागळे यांनी सूत्रसंचालन केले.
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