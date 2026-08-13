पुणे

ज्ञानमंदिरात वक्तृत्व स्पर्धा उत्साहात

ज्ञानमंदिरात वक्तृत्व स्पर्धा उत्साहात
Published on

आळेफाटा, ता. १३ : आळे (ता. जुन्नर) येथील ज्ञानेश्वर ग्रामोन्नती मंडळ आळे, संतवाडी, कोळवाडी संचलित ज्ञानमंदिर हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालयाचे निवृत्त शिक्षक जी. एल. गुंजाळ यांच्या ८१ व्या वाढदिवसानिमित्त वक्तृत्व स्पर्धेचे आयोजन केले होते. या वेळी विद्यार्थ्यांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवत विविध विषयांवर प्रभावीपणे आपले विचार मांडले.
लहान गटातील वक्तृत्व स्पर्धेमध्ये वैष्णवी साळवे प्रथम, अन्वी डुंबरे द्वितीय, दूर्वा कुऱ्हाडे तृतीय तर मोठ्या गटातील वक्तृत्व स्पर्धेत मयूरी सरजिने प्रथम, साक्षी कुऱ्हाडे द्वितीय, ज्ञानदा पाडेकर तृतीय क्रमांक मिळवला. विद्यार्थ्यांनी आत्मविश्वास पूर्ण सादरीकरण करत आपल्या वक्तृत्व कौशल्याची चमक दाखवली.
या कार्यक्रमास जी. एल. गुंजाळ, संस्थेचे माजी अध्यक्ष व विद्यमान संचालक किशोर कुऱ्हाडे, मुख्याध्यापक संदीप भवारी, ज्येष्ठ शिक्षक ज्ञानेश्वर वाघ यांची प्रमुख उपस्थिती होती. वक्तृत्व स्पर्धेचे परीक्षण सरिता घुले, सुषमा घुले व स्वाती सदामते यांनी केले. माउली आडागळे यांनी सूत्रसंचालन केले.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

public speaking competition
inspiring high school speeches
G.L. Gunjal birthday event
student speech contest
confidence in public speaking
Aale Phata events
Maharashtra educational activities
competitive speaking for students
local speech competition
junior college public speaking
effective speech presentations
speech evaluation in schools
motivation for students in Maharashtra
speech competition highlights
Gunjal school anniversary
वक्तृत्व स्पर्धा
ज्ञानेश्वर हायस्कूल स्पर्धा
मुद्देसुद्रधारित वक्तृत्व
आत्मविश्वास वाढवणारे शालेय स्पर्धा
जुन्नर तालुका कार्यक्रम
विद्यार्थ्यांचे स्वप्न साकार
सार्वजनिक मंचावर बोलण्याची कला
शालेय कार्यक्रम आविष्कार
वक्तृत्व कलेचा विकास
रंगतदार शालेय कार्यक्रम
वक्तृत्व स्पर्धेचे प्रशिक्षण
कनिष्ठ महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांचे यश
स्पर्धात्मक अभ्यासाची महत्त्व
Marathi News Esakal
www.esakal.com