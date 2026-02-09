पुणे

Pune News : तुटपुंजी भरपाई देणे विमा कंपनीला पडले महागात

अपघातग्रस्त मालवाहू ट्रकच्या नुकसानाची तुटपुंजी भरपाई देणे विमा कंपनीला महागात पडले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - अपघातग्रस्त मालवाहू ट्रकच्या नुकसानाची तुटपुंजी भरपाई देणे विमा कंपनीला महागात पडले आहे. विमा कंपनीने भरपाईचे उर्वरित ४१ हजार २७१ रुपये वार्षिक सात टक्के व्याजासहित चालकाला द्यावे; तसेच अपघातग्रस्त वाहनाच्या टोइंगसाठी आलेला ४५ हजार रुपयांचा खर्चही चालकाकडे जमा करावा, असे आदेश पुणे जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने दिले आहेत.

