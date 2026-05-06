Pune Crime : मुळशीत आईस्क्रीम घेण्यासाठी गेलेल्या १४ वर्षीय मुलीसोबत विक्रेत्याचं धक्कादायक कृत्य; गावकऱ्यांचा संताप!

मुळशी तालुक्यातील एका गावात आईस्क्रीम विक्री करणाऱ्या व्यक्तीने १४ वर्षीय मतिमंद मुलीचा विनयभंग केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. या प्रकरणामुळे परिसरात संतापाची लाट उसळली असून, स्थानिक नागरिकांनी आरोपीविरुद्ध कठोर कारवाईची मागणी केली आहे..दुपारी सुमारे दोन वाजता ही घटना घडली. आरोपी पिंटू शिवकुमार याने आपल्या दुचाकीवरून फिरत आईस्क्रीम विक्री केली जात असताना, पीडित मुलगी आपल्या लहान चुलत बहिणीसोबत घरी जवळच आलेल्या विक्रेत्याकडे आईस्क्रीम खरेदी करण्यासाठी गेली होती. आरोपीने मुलीला आईस्क्रीम देताना तिला जवळ ओढले आणि तिचा विनयभंग केला. ही घटना लक्षात येताच मुलीने आरडाओरडा करत घरी धाव घेतली आणि घडलेल्या प्रकाराची माहिती कुटुंबीयांना दिली..आरोपी पिंटू शिवकुमार सध्या मुळशी तालुक्यातील सूस येथे राहतो. त्याचे मूळ गाव उत्तर प्रदेशातील कन्नौज जिल्ह्यातील चिधरवापुर, जनखत, तीरवा येथे आहे. घटना घडल्यानंतर आरोपीने तातडीने घटनास्थळ सोडले आणि पळ काढला. मात्र, पीडितेच्या पालकांनी तसेच गावकऱ्यांनी लगेच परिसरात शोध घेत आरोपीला पकडले. त्यानंतर त्यांना पौड पोलिसांच्या स्वाधीन केले..गुन्हा दाखलपौड पोलिसांनी या प्रकरणात तातडीने कारवाई करत गुन्हा दाखल केला आहे. गुन्ह्याची नोंद क्रमांक १२३/२०२६ नुसार करण्यात आली असून, भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ७४, लैंगिक अपराधांपासून बालकांचे संरक्षण (पोक्सो) कायद्याच्या कलम ८ आणि १२ अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध तपास सुरू केला असून, त्याला न्यायालयात हजर करण्यात येणार आहे..तीव्र संतापही घटना समजताच गावात तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. मतिमंद मुलीचा असा गंभीर छळ होणे हे अत्यंत निंदनीय असल्याचे मत ग्रामस्थांनी व्यक्त केले आहे. पालक आणि गावकऱ्यांनी आरोपीला ताबडतोब पकडून पोलिसांच्या हाती दिल्याबद्दल स्थानिक पातळीवर प्रशंसा होत आहे. मात्र, अशा घटना वारंवार घडत असल्याने सुरक्षा व्यवस्थेवरही प्रश्न उपस्थित होत आहेत..पोलिस अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, आरोपीला कसून चौकशी करण्यात येत आहे. पीडित मुलीचे वैद्यकीय तपासणीही करण्यात आली असून, पुरावे गोळा करण्याचे काम सुरू आहे. या प्रकरणात कोणतीही कसर बाकी ठेवली जाणार नाही, असे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे.