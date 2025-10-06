Baramati News : बारामतीत नगराध्यक्षपदासाठी होणार कमालीची रस्सीखेच.....

बारामती - अखेर बारामती नगरपरिषदेचे नगराध्यक्षपद खुल्या प्रवर्गासाठी असेल हे स्पष्ट झाले. मुंबईत सोमवारी (ता. 6) होणा-या सोडतीकडे बारामतीतील इच्छुकांचे लक्ष लागून राहिले होते. .पुणे जिल्ह्यातील एकमेव अ वर्ग सर्वात मोठी नगरपरिषद म्हणून बारामती नगरपरिषदेकडे पाहिले जाते. नवीन रचनेनुसार सर्वाधिक म्हणजे 41 नगरसेवक बारामतीतून नगरपरिषदेसाठी निवडून जाणार आहेत.नगराध्यक्षपद खुल्या प्रवर्गासाठी असल्याने या पदावर कोणीही दावा करु शकते. खुल्या प्रवर्गासाठी याचा अर्थ या पदावर अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्गीय, एनटी, महिला आणि इतर सर्व असे कुणीही या निवडणूकीसाठी नशीब आजमावू शकतात..यंदा नगराध्यक्ष हा जनतेतून निवडून द्यायचा असल्याने नगराध्यक्षपदाचा चेहरा देताना सर्वांना मोठी कसरत करावी लागणार आहे. बारामती शहराच्या सर्वांगिण विकासासाठी मनापासून काम करणारा, पुरेसा वेळ देणारा आणि सर्वांना सोबत घेऊन जाणारा चेहरा देण्याचे आव्हान राजकीय पक्षासमोर असेल..तब्बल नऊ वर्षांच्या कालखंडानंतर बारामती नगरपरिषदेची सार्वत्रिक निवडणूक होणार असल्याने या निवडणूकीबाबत साहजिकच कमालीची उत्सुकता आहे. आपल्याला संधी मिळावी या साठी अनेक इच्छुकांनी फिल्डींग लावली आहे, मात्र निवडणूक लढविताना नगराध्यक्षपदाचा स्वतंत्र उमेदवार द्यावा लागणार असल्याने हा चेहरा निवडण्यासाठी राजकीय प्रमुखांना अनेक कसोट्या लावाव्या लागणार हे स्पष्ट आहे..या पूर्वीचे बारामतीचे नगराध्यक्षपद ओबीसी प्रवर्गासाठी होते, त्या मुळे यंदा आरक्षण पडणार नाही असा अंदाज होता तो खरा ठरला. बारामतीत गेल्या काही वर्षात नगरपरिषदेची इमारत सुसज्ज झाली असून कोटयवधींची विकासकामे पूर्णत्वाला गेलेली असल्याने, शहराच्या दृष्टीने सर्वाधिक महत्वाची संस्था असल्याने नगरसेवक आणि नगराध्यक्षपदासाठी जोरदार रस्सीखेच होणार हे आता स्पष्ट आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.