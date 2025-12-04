पुणे

International Divyang Day : जोडी अशी, दृष्ट काढावी तशी

पती दृष्टिहीन, तर पत्नी अस्थिव्यंग, तरीही दोघेही एकमेकांना आधार देत स्वतःच्या हिमतीवर गायन व वादनाच्या कार्यक्रमातून आपली उपजीविका भागवतात.
mansi malekar and mahesh malekar

- विलास मादगुडे

हिर्डोशी - पती दृष्टिहीन, तर पत्नी अस्थिव्यंग, मात्र तरीही दोघेही एकमेकांना आधार देत स्वतःच्या हिमतीवर गायन व वादनाच्या कार्यक्रमातून मिळेल त्या मानधनातून आपली उपजीविका भागवतात. या जोडीच्या जिद्दीतून दिव्यांग बांधवांना नक्कीच प्रेरणा मिळत आहे.

