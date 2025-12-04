International Divyang Day : जोडी अशी, दृष्ट काढावी तशी

- विलास मादगुडेहिर्डोशी - पती दृष्टिहीन, तर पत्नी अस्थिव्यंग, मात्र तरीही दोघेही एकमेकांना आधार देत स्वतःच्या हिमतीवर गायन व वादनाच्या कार्यक्रमातून मिळेल त्या मानधनातून आपली उपजीविका भागवतात. या जोडीच्या जिद्दीतून दिव्यांग बांधवांना नक्कीच प्रेरणा मिळत आहे. .करंजगाव (ता. भोर) येथील वयाच्या अवघ्या चार महिन्यांपासून दृष्टिहीन असलेला महेश सोनबा मळेकर (वय २८) व दोन वर्षांची असताना पोलिओमुळे दोन्ही पायांना अपंगत्व आल्याने चालणे तर लांबच, पण रांगणेही अवघड असलेल्या अस्थिव्यंग सविता कामठे (रा. भिवरी, ता. पुरंदर) यांची प्रहार संघटनेच्या कार्यक्रमातून ओळख झाली..त्यानंतर एकमेकांच्या विचाराने सहमती घेत १६ मे २०२३ रोजी विवाह केला. लहानपणापासून गायनाची आवड असलेल्या महेश याने दहावीपर्यंतचे शिक्षण द पूना स्कूल ऑड होम फॉर ब्लाइंड स्कूल, पुणे येथे पूर्ण केले. त्याने तिसरीत असतानाच गायन व वादनाला सुरुवात केली. तर अकरावीचे शिक्षण मॉर्डन हायस्कूल मध्ये झाले.परंतू पुढील शिक्षण घेतानाची आर्थिक अडचण व नोकरी करणेही अवघड असल्याचे जाणवल्याने त्याने गायन व वादनातून उदरनिर्वाह करण्याचा निश्चय केला. सुरवातीला पॅनो खरेदीसाठी आईवडिलांकडून घेतलेल्या २२ हजार रुपयांची स्वतःच्या कमाईतून परतफेड केली..त्यानंतर महेश व पत्नी मानसी (सविताचे लग्नानंतरचे नाव) यांनी ६० हजार रुपये किमतीचा चांगल्या प्रतीचा पियानो खरेदी केला. ऑर्केस्ट्रा, जागरण, पार्टी, भजन, बेंजो, लग्न समारंभ येथे आपली कला सादर करुन मिळेल त्या मानधनावर समाधान मानून घर प्रपंच चालवू लागले. त्यांना संजय गांधी निराधार योजनेच्या अनुदानाव्यतिरिक्त कोणतीही शासकीय लाभ मिळत नाही..यात महेशला साथ मिळाली, ती पत्नी मानसीची. मानसीचेही शिक्षण दहावीपर्यंत झाले आहे. कधी कुटुंबाच्या सहाय्याने, तर कधी रांगत रांगत जाऊन ती शाळा शिकली. प्रहार दिव्यांग संघटनेमार्फत दिव्यांग सेवा केली. पुढे विवाह बंधनात अडकल्यावर गेल्या दोन वर्षांपासून दृष्टिहीन असलेल्या पतीच्या दिव्यांगावर मात करत साथ देत आहे..मानसीला लग्नापूर्वीच मिंडा कंपनीमार्फत तीनचाकी मिळाली आहे. जिद्दीच्या जोरावर ती चांगल्याप्रकारे तीनचाकी चालवत आहे. याच वाहनावरून दोघे वेगवेगळ्या ठिकाणी गायन कार्यक्रम व इतर कामांसाठी प्रवास करत आहेत. सध्या दोघेही भोरमध्ये भाडेतत्वावर राहत आहेत. घरात लागणाऱ्या वस्तू, बाजारहाटासह सर्व कामे दोघे मिळून करत आहेत.दृष्टिहीन महेश व अस्थिव्यंगातून चालता येत नसलेल्या मानसी या दोन उभयतांनी गेल्या दोन वर्षांपासून आनंदी राहून संसार करत आहे. महेश याने मानसीला इच्छाशक्तीने पायाचे बळ दिले, तर मानसीने महेशला जणू दृष्टी दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.