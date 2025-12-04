पुणे

International Divyang Day : जिद्दीने गाठले जीवनाचे शिखर

बालपणापासून जीवनाच्या प्रत्येक टप्प्यावर संघर्षांचा सामना करणाऱ्या सुरेश हुले यांनी आपल्या जिद्दीने आणि प्रयत्नांनी अपंगतेला मात दिली.
suresh hule

suresh hule

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
- अविनाश घोलप

फुलवडे - बालपणापासून जीवनाच्या प्रत्येक टप्प्यावर संघर्षांचा सामना करणाऱ्या सुरेश हुले यांनी आपल्या जिद्दीने आणि प्रयत्नांनी अपंगतेला मात दिली आणि शिक्षण क्षेत्रात आदर्श शिक्षक म्हणून नाव कमावले.

teacher
motivational story
disability
Determination

