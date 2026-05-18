पुणे

वाशिंबे येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या कुस्ती मॅटची सुविधा

वाशिंबे (ता. करमाळा) : येथील अभिनव कुस्ती संकुल व विद्यालय येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या कुस्ती मॅटच्या उद्‌घाटनाप्रसंगी उपस्थित मान्यवर.
सकाळ वृत्तसेवा
केत्तूर, ता. १८ : ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणासोबत आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या क्रीडा सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने अभिनव कुस्ती संकुल व विद्यालय, वाशिंबे (ता. करमाळा) येथे प्रथमच दोन आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या कुस्ती मॅट उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. प्रत्येकी सुमारे साडेपाच लाख रुपये किमतीच्या या मॅटमुळे विद्यार्थ्यांना अत्याधुनिक सुविधांमध्ये प्रशिक्षण घेण्याची संधी मिळणार आहे.
ग्रामीण भागासाठी हा उपक्रम अभिनव मानला जात असून, येथे विद्यार्थ्यांना पहिली ते बारावीपर्यंत सेमी इंग्रजी माध्यमातून शिक्षणासोबत व्यावसायिक कुस्ती प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. बाहेरगावाहून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी निवास व सकस आहाराचीही उत्तम व्यवस्था करण्यात आली आहे.
नव्याने उपलब्ध झालेल्या कुस्ती मॅटच्या पूजन कार्यक्रमावेळी संस्थापक आबासाहेब झोळ, प्रा. महादेव झोळ, गणेश झोळ, सतीश झोळ, शैलेश झोळ आणि पियुश डोंबाळे यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते.
विद्यार्थ्यांना खेळाच्या माध्यमातून करिअर घडवता यावे, यासाठी पूर्णवेळ कुस्ती प्रशिक्षण केंद्र सुरू करण्यात आले असून, भविष्यात येथे राज्यस्तरीय व राष्ट्रीय स्तरावरील कुस्ती स्पर्धा आयोजित करण्याचा संस्थेचा मानस असल्याचे संस्थेकडून सांगण्यात आले.
एनआयएस प्रशिक्षित प्रशिक्षकांची नियुक्ती
संस्थेच्या परिसरात १०० बाय ५० फूट आकाराचा आधुनिक आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा इनडोर कुस्ती हॉल उभारण्यात आला आहे. तसेच महाराष्ट्र व हरियाणातील अनुभवी आणि एनआयएस प्रशिक्षित प्रशिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

