Online Fraud : ऑनलाइन खरेदीच्या नावाखाली लाखोंची फसवणूक; आंतरराज्यीय टोळी गजाआड

पुणे - क्रेडिट कार्ड हॅक करून ऑनलाइन खरेदी करणाऱ्या आंतरराज्यीय सायबर चोरट्यांच्या टोळीचा वाघोली पोलिसांनी पर्दाफाश केला आहे. याप्रकरणी तिघांना अटक केली असून, त्यांच्या ताब्यातून १२ लाख रुपयांचे ४५ महागडे मोबाईल पोलिसांनी जप्त केले आहेत..भारतीय सेना दलातील करिमुल अली इस्लाम (वय-३२, रा. वाघोली, मूळ रा. आसाम) यांनी त्यांच्या क्रेडिट कार्डवरील माहिती हॅक करून एक लाख सहा हजार रुपयांचे मोबाईल फ्लिपकार्टवरून खरेदी झाल्याची तक्रार दिली होती. त्यानुसार वाघोली पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता..तपासादरम्यान मोबाईलची डिलिव्हरी वाघोलीतील एका दुकानातून झाल्याचे आढळून आले. पोलिसांनी फ्लिपकार्टकडून संबंधित व्यक्तीचे छायाचित्र मिळवून वाघोली परिसरात शोधमोहीम राबवली. त्यात आरोपीचे नाव अस्लम मोफिद खान (वय २२, रा. काळुबाईनगर, वाघोली, मूळ रा. बिहार) असल्याचे निष्पन्न झाले..पोलिसांनी छापा टाकून त्याला आणि त्याचा साथीदार आदिब रिझवान खान (वय-२१, रा. सुरत, गुजरात) यांना अटक केली. या दोघांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सुरत येथील फरहान इब्राहिम ऊनवाला (वय-२५, रा. सुरत) हा मोबाईल विक्री करत असल्याचे उघड झाले. त्यालाही पोलिसांनी सुरतमध्ये जाऊन बेड्या ठोकल्या. आरोपी ऑनलाइन खरेदीसाठी क्रेडिट कार्ड हॅक करून पुण्यात मोबाईल मागवत असत. त्यानंतर त्याची विक्री सुरतमध्ये करीत होते..ही कारवाई अतिरिक्त पोलिस आयुक्त मनोज पाटील, परिमंडळ चारचे पोलिस उपायुक्त सोमय मुंडे, सहाय्यक पोलिस आयुक्त प्रांजली सोनवणे आणि वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक युवराज हांडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली.या कारवाईत पोलिस निरीक्षक (गुन्हे) आसाराम शेटे, पोलिस उपनिरीक्षक सुवर्णा इंगळे, सायबर पथकातील रमेश साबळे, किरण अब्दागिरे, विष्णू सरवदे, सतीश बिरादार, वृंदाविनी चव्हाण यांनी सहभाग घेतला..