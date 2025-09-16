पुणे

Online Fraud : ऑनलाइन खरेदीच्या नावाखाली लाखोंची फसवणूक; आंतरराज्यीय टोळी गजाआड

क्रेडिट कार्ड हॅक करून ऑनलाइन खरेदी करणाऱ्या आंतरराज्यीय सायबर चोरट्यांच्या टोळीचा वाघोली पोलिसांनी पर्दाफाश केला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - क्रेडिट कार्ड हॅक करून ऑनलाइन खरेदी करणाऱ्या आंतरराज्यीय सायबर चोरट्यांच्या टोळीचा वाघोली पोलिसांनी पर्दाफाश केला आहे. याप्रकरणी तिघांना अटक केली असून, त्यांच्या ताब्यातून १२ लाख रुपयांचे ४५ महागडे मोबाईल पोलिसांनी जप्त केले आहेत.

