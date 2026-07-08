पुणे

Pune Investment Scam: बांधकामात गुंतवणुकीचे आमिष; केबल व्यावसायिकाची ४० लाखांची फसवणूक, चतुःश्रृंगी पोलिसांत गुन्हा

बांधकाम प्रकल्पात गुंतवणुकीचे आमिष; तीन वर्षांत रक्कम दुप्पट करण्याचे आश्वासन देत ४० लाखांचा गंडा
Chatushrungi Police have registered a cheating case and launched an investigation into the alleged investment fraud.

Chatushrungi Police have registered a cheating case and launched an investigation into the alleged investment fraud.

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : बांधकाम व्यवसायात गुंतवणूक केल्यास तीन वर्षांत रक्कम दुप्पट करून देण्याचे आमिष दाखवून एका केबल व्यावसायिकाची ४० लाख रुपयांची फसवणूक केल्याचा प्रकार समोर आला आहे.

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