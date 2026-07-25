Pune Crime: गुंतवणूकदारांची ८८ कोटींची फसवणूक; दुबईहून प्रत्यर्पण करून मुख्य आरोपीला अटक

पुणे : गुंतवणूकदारांची ८८ कोटी रुपयांची फसवणूक करून परदेशात पसार झालेल्या आरोपीचे प्रत्यर्पण करण्यात आले. मुंबई विमानतळावर आरोपी उतरल्यानंतर पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने त्याला अटक केली..अविनाश अर्जुन राठोड (रा. आनंदबन सोसायटी, रावेत) असे अटक करण्यात आलेल्याचे नाव आहे. बाणेर परिसरात अविनाश राठोड आणि त्याची पत्नी विशाखा यांनी एपीएस वेल्थ व्हेंचर्स एलएलपी ही कंपनी सुरू केली होती. राठोड दाम्पत्याने गुंतवणुकदारांना जादा परताव्याचे आमिष दाखविले होते. राठोड दाम्पत्याने सुरुवातीला गुंतवणूकदारांना परतावा दिला. त्यानंतर त्यांनी परतावा देण्याचे थांबविले. परतावा न मिळाल्याने गुंतवणूकदारांनी २० एप्रिल २०२३ ला चतुःशृंगी पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली होती. या तक्रारीवरून राठोड दाम्पत्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. गुन्हा दाखल केल्यानंतर अविनाश आणि त्याची पत्नी विशाखा हे पसार झाले..राठोड दाम्पत्य पसार झाल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर आर्थिक गुन्हे शाखेने न्यायालयात दोघांना फरार घोषित करण्याचे प्रक्रिया सुरू केली. न्यायालयाने त्याला फरार घोषित केले. राठोड दाम्पत्य परदेशात पसार होण्याची शक्यता असल्याने पोलिसांनी रेड काॅर्नर नोटीस बजाविली. विशेष न्यायालयात राठोड दाम्पत्यावर आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते. राठोड दुबईत पसार झाल्याची माहिती तपासात मिळाली. त्यानंतर त्याला देशात आणण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू करण्यात आले. राठोड याचे प्रत्यर्पण करण्यात आले. मुंबई विमानतळावर तो उतरल्यानंतर त्याला अटक करण्यात आली. न्यायालयाने त्याला दहा दिवस पोलिस कोठडीत ठेवण्याचा आदेश दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.