पुणे

Pune Crime: गुंतवणूकदारांची ८८ कोटींची फसवणूक; दुबईहून प्रत्यर्पण करून मुख्य आरोपीला अटक

जादा परताव्याचे आमिष दाखवून ८८ कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप असलेल्या एपीएस वेल्थ व्हेंचर्स एलएलपीचा संचालक अविनाश राठोड याला दुबईहून भारतात प्रत्यर्पण करून पुणे पोलिसांनी अटक केली.
The Pune Economic Offences Wing arrested the accused after his arrival in India and continues to investigate the case.

The Pune Economic Offences Wing arrested the accused after his arrival in India and continues to investigate the case.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : गुंतवणूकदारांची ८८ कोटी रुपयांची फसवणूक करून परदेशात पसार झालेल्या आरोपीचे प्रत्यर्पण करण्यात आले. मुंबई विमानतळावर आरोपी उतरल्यानंतर पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने त्याला अटक केली.

Loading content, please wait...
pune
crime
Dubai
money
Anti Money Laundering
Money Laundering Case