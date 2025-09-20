iPhone 17 Launch : आयफोन १७च्या विक्रीसाठी पुण्यात ग्राहकांची झुंबड; कोपा मॉलमध्ये पहाटेपासून रांगा

पुणे : ॲपल या कंपनीचा ‘आयफोन १७’ या मालिकेतील मोबाईल शुक्रवारपासून भारतात सर्वत्र उपलब्ध झाला आहे. या मॉडेलविषयी प्रचंड उत्सुकता असल्याने पहिल्याच दिवशी त्याच्या खरेदीसाठी भारतातील ‘ॲपल’च्या अधिकृत स्टोअरबाहेर झुंबड उडाली होती. पुण्यातही कोरेगाव पार्कमधील कोपा मॉलमधील ॲपलच्या पहिल्या अधिकृत स्टोअरबाहेर ग्राहकांची तुफान गर्दी झाली होती. सकाळी सहापासून नागरिकांच्या रांगा पाहायला मिळाल्या..कोपा मॉलमधील ‘ॲपल’चे स्टोअर हे देशातील चौदावे अधिकृत स्टोअर आहे. काही दिवसांपूर्वीच या स्टोअरचे उद्घाटन झाले होते. त्यामुळे आज ‘आयफोन १७’ बाजारात आल्यानंतर पुणेकरांचा प्रतिसाद विशेष उत्साहवर्धक ठरला. प्रत्यक्ष आयफोन हातात घेतल्यावर त्यात छायाचित्र टिपण्यासाठी लगबग सुरू होती..iPhone 17 आजपासून भारतात उपलब्ध, खरेदीसाठी स्टोअरबाहेर झुंबड; मध्यरात्रीपासून रांगेत, VIDEO VIRAL.जवळपास दीड लाख रुपये किमतीचा हा फोन विकत घेतल्यानंतर ग्राहकांच्या चेहऱ्यावर आनंद झळकत होता. नवीन ‘आयफोन १७’ हा आतापर्यंतचा सर्वोत्तम फोन असल्याचा कंपनीचा दावा आहे. या मालिकेतील आयफोन १७, आयफोन एअर, आयफोन १७ प्रो आणि आयफोन १७ प्रो मॅक्सच्या विक्रीला शुक्रवारपासून (ता. १९) सुरुवात झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.