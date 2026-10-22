Pune News : रेल्वेतील खाद्यपदार्थांचे आता ‘थर्ड पार्टी ऑडिट’; गुणवत्ता व स्वच्छतेत त्रुटी आढळल्यास कंत्राटदारांचा परवाना होणार रद्द

- प्रसाद कानडेपुणे - रेल्वे गाड्या आणि स्थानकांवरील अन्नाचा निकृष्ट दर्जा आणि स्वच्छतेबाबतच्या तक्रारींची दखल घेत भारतीय रेल्वे खानपान आणि पर्यटन महामंडळाने (आयआरसीटीसी) ‘क्वालिटी कौन्सिल ऑफ इंडिया’ (क्यूसीआय) सोबत करार केला आहे. या अंतर्गत पुण्यासह देशभरातील खानपान सेवांचे ‘थर्ड पार्टी ऑडिट’ केले जाणार असून, त्रुटी आढळल्यास कंत्राटदारांवर कठोर कारवाई होईल..या तपासणीसाठी ‘क्यूसीआय’कडून स्वतंत्र पथके तयार केली जात आहेत. ही पथके पुण्यातील बेस किचन तसेच पुण्यातून सुटणाऱ्या रेल्वे गाड्यांमधील खाद्यपदार्थांची तपासणी करतील. मध्य रेल्वेसह देशातील सर्व रेल्वे विभागांमध्ये ही व्यवस्था टप्प्याटप्प्याने लागू केली जाणार आहे.‘आयआरसीटीसी’च्या माध्यमातून देशभरात दररोज सुमारे २० लाख प्रवाशांना खाद्यपदार्थ पुरविले जातात. यामध्ये सुमारे ८०० रेल्वे गाड्यांचा समावेश आहे.प्रवाशांच्या मागणीनुसार बेस किचनमध्ये तयार केलेले खाद्यपदार्थ गाड्यांमध्ये उपलब्ध करून दिले जातात. या संपूर्ण यंत्रणेतील अन्नाची गुणवत्ता आणि स्वच्छता सुनिश्चित करण्यासाठी ‘क्यूसीआय’चे प्रमाणित तज्ज्ञ अधिकारी कोणतीही पूर्वसूचना न देता फूड प्लाझा, जन आहार केंद्रे आणि खानपान स्टॉलची अचानक तपासणी करतील.तपासणीचा डिजिटल अहवाल अवघ्या २४ तासांत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सादर केला जाणार आहे..तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर निर्णयप्रवाशांच्या तक्रारी : जेवणात केस, कीटक, शिळे अन्न आणि तेल-मसाल्यांचा अतिवापर.खाद्यपदार्थांबाबत वाद : शाकाहारी प्रवाशांना मांसाहारी पदार्थ देणे आणि दोन्ही प्रकारचे पदार्थ एकाच ठिकाणी तयार करणे.साटेलोट्याचे आरोप : रेल्वे आणि ‘आयआरसीटीसी’च्या तपासणी प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह.स्वतंत्र तपासणी : पारदर्शकता वाढवण्यासाठी स्वतंत्र संस्थेमार्फत तपासणी.दोषींवर कारवाई : ‘जीपीएस’ लोकेशनसह फोटो आणि डिजिटल अहवालाच्या आधारे कारवाई .रेल्वे खानपान सेवा२० लाख - दररोज जेवण मिळणारे प्रवासी८०० - खानपान सेवा असलेल्या रेल्वेगाड्या (सुमारे)२४ तास - तपासणी अहवाल सादर करण्याची मुदत५ ते १० हजार - पूर्वी आकारला जात असलेला दंड.रेल्वे प्रवाशांना चांगल्या दर्जाचे खाद्यपदार्थ मिळावेत आणि गाड्यांमधील स्वच्छता सुधारावी, यासाठी ‘आयआरसीटीसी’ने क्वालिटी कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या माध्यमातून ‘थर्ड पार्टी ऑडिट’ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे देशभरातील रेल्वे गाड्या आणि खानपान स्टॉलची कोणतीही पूर्वसूचना न देता तपासणी केली जाईल. खाद्यपदार्थांचा दर्जा किंवा स्वच्छतेबाबत हलगर्जीपणा आढळल्यास केवळ दंड न आकारता संबंधितांचा परवाना रद्द करण्याचीही कारवाई केली जाईल.- गौरव झा, गट महाव्यवस्थापक, आयआरसीटीसी, मुंबई.डिजिटल पुराव्यांच्या आधारे कारवाईतपासणीदरम्यान ‘क्यूसीआय’चे अधिकारी विशेष ॲपवर छायाचित्रे,जीपीएस लोकेशन आणि वेळेची नोंद (टाइम-स्टॅम्प) करतील. त्यामुळे तपासणीचे डिजिटल पुरावे उपलब्ध होतील.खाद्यपदार्थांची वैध मुदत संपलेली असणे, तेल-मसाल्यांच्या वापरातील अनियमितता किंवा कीटक नियंत्रणाबाबत हलगर्जीपणा आढळल्यास संबंधितांवर दंडात्मक कारवाई केली जाऊ शकते.गंभीर त्रुटी आढळल्यास परवाना रद्द करण्याचीही तरतूद असेल.खानपान विक्रेत्यांसाठी ॲप्रन, हातमोजे आणि डोक्यावर घालण्याची टोपी वापरणे तसेच वैद्यकीय प्रमाणपत्र बाळगणे अनिवार्य आहे. ग्राहकांशी गैरवर्तन करणे किंवा अस्वच्छ कपड्यांमध्ये खाद्यपदार्थ हाताळणे, अशा प्रकारांबाबतही कारवाई होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.