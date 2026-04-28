पुणे

Khed Shivapur News : कोणी कामगार देता का कामगार? खेड शिवापूरमधील उद्योग व्यावसायिकांची आर्त हाक

गॅस टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर खेड शिवापूर परिसरातील अनेक उद्योग कंपन्यांतील कामगारवर्ग मोठ्या संख्येने आपापल्या गावी गेला आहे.
industrial labour

industrial labour

सकाळ वृत्तसेवा
खेड शिवापूर - गॅस टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर खेड शिवापूर परिसरातील अनेक उद्योग कंपन्यांतील कामगारवर्ग मोठ्या संख्येने आपापल्या गावी गेला आहे. त्याचा मोठा फटका या भागातील अनेक लहान-मोठ्या उद्योग व्यावसायिकांना बसतो आहे. कामगारवर्गाशिवाय उद्योग व्यवसाय चालविणे ही उद्योग व्यावसायिकांसाठी मोठी कसरत ठरत आहे. कोणी कामगार देता का कामगार, असे म्हणण्याची वेळ अनेक उद्योग व्यावसायिकांवर आली आहे.

