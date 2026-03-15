इस्लामपूर येथे महाराजस्व समाधान शिबीर संपन्न
माळशिरस ः महाराजस्व समाधान शिबिरप्रसंगी जि. प. सदस्य गौतम माने, पं. स. सदस्य आनंद शेंडगे, अधिकारी, नागरिक.
इस्लामपूर येथे राजस्व अभियानात ३८६ अर्ज
माळशिरस, ता. १५ : इस्लामपूर मंडळ स्तरावर आयोजित ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर’ अभियानांतर्गत झालेल्या शिबिरात विविध योजनांसाठी एकूण ३८६ अर्ज प्राप्त झाले. यामध्ये निकाली फेरफार २७, सातबारा दुरुस्ती १७, डिजिटल सातबारा ९२, आठ-अ २७, जात प्रमाणपत्र २५, नॉनक्रिमीलेयर ५, उत्पन्न दाखले ३०, रहिवासी प्रमाणपत्र २४, वारस नोंद १७, सामाजिक अर्थसहाय्य १३, नवीन शिधापत्रिका १३, पीएम किसान योजना २९, फार्मर आयडी ११, आरोग्य तपासणी ३४ आदी सेवांचा समावेश असून काही प्रमाणपत्रांचे तत्काळ वाटप करण्यात आले.
नागरिकांच्या समस्या तात्काळ सोडविणे तसेच शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ तळागाळातील नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्याच्या उद्देशाने हे शिबिर श्री संभाजीबाबा विद्यालय, इस्लामपूर येथे पार पडले.
यावेळी जि. प. सदस्य गौतम माने, पंचायत समिती सदस्य आनंद शेंडगे, बाबासाहेब माने, महसूल नायब तहसीलदार सिद्धनाथ जावीर, पुरवठा विभागाचे नायब तहसीलदार रविकिरण शेट्टे, मंडळ अधिकारी सुभाष रणदिवे, संदीप कोळेकर, अमोल खेडकर, पांडुरंग गेजगे, सोपान गुंजाळ, धर्मेश खटके, सचिन कराळे, सरपंच नितीन नलवडे, उपसरपंच कैलास पवार, पोलिस पाटील नितीन पाटील तसेच विविध विभागांचे अधिकारी व नागरिक उपस्थित होते.
प्रास्ताविक सचिन कराळे यांनी केले, तर सूत्रसंचालन संतोष महामुनी यांनी केले. पंचायत समिती सदस्य आनंद शेंडगे यांनी महसूल विभाग अधिक लोकाभिमुख व गतिमान करण्यासाठी अशा शिबिरांचे आयोजन उपयुक्त ठरत असल्याचे सांगितले.
